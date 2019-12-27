中鋼集團旗下興達海洋基礎股份有限公司27日假高雄興達港廠區舉行廠房竣工祈福典禮。陳建仁副總統親自蒞臨之外，其他與會貴賓包括行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、曾次長曾文生、高市府海洋局長趙紹廉、各界民意代表等，以及中鋼公司董事長翁朝棟長、總經理王錫欽、企業工會理事長陳春生等均出席盛會，近300位來賓共同見證全國第一座管架式水下基礎廠房竣工。

翁朝棟致詞時指出，特別感謝陳副總統百忙之中蒞臨加油打氣、邱志偉委員、賴瑞隆委員、鍾孔炤委員在經濟委員會，大力支持綠能產業的發展、以及經濟部沈部長率領綠能團隊給予的指導與協助。中鋼集團響應國家能源政策，參與離岸風電與太陽光電的產業發展，在光電方面，今年中鋼光能已完成80MW太陽能發電容量建置；而在風電方面，除興達海基廠房已竣工並準備開始產製水下基礎，另中鋼所投資中能風場亦持續進行開發建置，未來可順利完成300MW發電容量。

水下基礎是實踐臺灣離岸風電國產化之主要關鍵項目，同時也具有高度用鋼自主性，可為鋼鐵產業開創市場契機。中鋼投資68億成立興達海基公司，廠區占地約27.5公頃，設計年產能可達48～50座水下基礎。興達海基與沃旭能源於去年11月簽署56座水下基礎供應合約，並在技術支援及製造經驗上給予很大協助，引領中鋼集團及其下游供應商等在地供應鏈的製造技術更上層樓，很快提升產製能力並達到國際水準。未來中鋼將與國內20家供應鏈廠商建立長遠且互信的夥伴關係，以永續經營的理念在地耕耘，對促進綠能產業發展做出實質貢獻。

陳建仁致詞時表示，離岸風電是實實在在、正在施工落實的能源轉型進行式，期盼透過離岸風電產業鏈在地化的推動，臺灣未來不但能落實能源自給，同時達到能源轉型目標，並進一步帶動產業創新，為臺灣經濟注入更多活力。

陳建仁進一步指出，為了推動落實再生能源發展，我國能源政策已經規畫包含創能、儲能、節能及系統整合四大方面的策略，以達成2025年再生能源發電量占比20％之願景。行政院已核定「風力發電4年推動計畫」，於離岸風電部分採取「先示範、次潛力、後區塊」三階段的推動策略。預期可於2025年達成5.7GW的目標。此外，第三階段區塊開發將於2026年展開，每年將釋出1GW的開發容量，連續10年，總計10GW。副總統另外特別感謝國內許多廠商，在政府推動能源政策的路上共同響應及專業技術的投資與投入。

沈榮津則指出，國內風電供應鏈逐漸形成，分別以世紀鋼、中鋼為首，一南一北，前者在台北港，後者在高雄興達港。在高雄，供應鏈廠商包括中鋼機械、中鋼構、中船等。

這次典禮主軸為「乘風起飛，從『興』開始」，象徵藉由興達海基水下基礎生產帶動離岸風電產業起飛。典禮竣工儀式由貴賓一同啟動推桿，由250噸大型天車吊掛定位，搭配戰鼓磅礡聲響、祥獅舞動繞場帶來福氣，慶賀興達海基建廠圓滿完成。此外現場亦安排製程導覽，展示產品工件及解說組銲歷程。

中鋼集團在政府協助下將離岸風電水下基礎製造基地扎根南臺灣，不僅促進南北經濟均衡發展，並為在地鄉親創造新的就業機會。未來中鋼集團將持續致力於離岸風電在地產業鏈的扶植，並與風場開發商緊密合作，厚植相關經驗及技術能量。期望藉由新能源產業培育國內綠能專業人才、協助在地產業技術轉型升級，進而對地方經濟繁榮發展挹注實質貢獻。

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