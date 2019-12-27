不銹鋼龍頭大廠燁聯（9958）開出2020年1月份盤價，其中內銷市場300及400系全數平盤；外銷市場依不同地區每公噸調漲20～30美元，中止11及12月連續下跌局面。

燁聯表示，近期鎳金屬等合金價格有所回穩，跌勢緩和，加上市場補庫存需求回溫下，成交行情不再跌跌不休，並略有小漲情況。

而且，原本內銷市場1月份有止跌回漲機會，但考量下游交投仍待觀察及工作天數少等因素，決定先行平盤，讓市場醞釀底氣，等待年後回春機會。

(工商 )