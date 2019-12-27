燁聯1月內銷盤價 內平外漲 19:112019/12/27 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭大廠燁聯（9958）開出2020年1月份盤價，其中內銷市場300及400系全數平盤；外銷市場依不同地區每公噸調漲20～30美元，中止11及12月連續下跌局面。 燁聯表示，近期鎳金屬等合金價格有所回穩，跌勢緩和，加上市場補庫存需求回溫下，成交行情不再跌跌不休，並略有小漲情況。 而且，原本內銷市場1月份有止跌回漲機會，但考量下游交投仍待觀察及工作天數少等因素，決定先行平盤，讓市場醞釀底氣，等待年後回春機會。 (工商 ) #市場 #燁聯 #內銷 #機會 #內銷市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鴻1月內銷價看止跌回升，鋼廠營運落底 11:422019/12/23 財經 上周外資買超 台股友達、中信金、新光金居前三名 12:022019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 陸資本市場新商品時代 首股指期權上市 14:062019/12/23 財經 陸房市明年依舊「穩」字當先 有望「軟著陸」 11:432019/12/24 財經 瑞銀機動到期新興債券基金 第3年起年均報酬5％可出場 15:502019/12/24 財經 燁聯、唐榮 下月盤價不同調 04:102019/12/25 證券．權證 陸落戶限制城市再放寬 緩解三四線城市房地產庫存壓力 22:092019/12/25 財經 《鋼鐵股》中鴻1月內銷盤價開高，中止跌勢 09:262019/12/26 財經 中鴻1月內銷盤價 每噸漲600元 04:102019/12/27 產業．科技 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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