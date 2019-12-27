近日復工的謝忻和夏語心上《綜藝3國智》，由謝忻擔任一日關主，她身穿特製「邊緣人」T-shirt，身邊還有哈孝遠和鯰魚哥充當保鑣，和主持群在現場上演搞笑小劇場，表示自己現在已不聽浩角翔起的歌，拿自己之前的新聞事件大開玩笑。王少偉笑著說：「這應該是妳『出事』之後上的第一個外景通告。」謝忻聽了連忙表示：「請你說『出國進修』，是第一個外景通告，但也不會是最後一個。」

回歸工作之後第一個外景就獻給《綜藝3國智》，謝忻受到全體人員熱烈鼓掌歡迎，納豆熱情表示：「我們的心是又熱又溫暖。」哈孝遠則打趣的說：「之前的小嫻、趙哥也都是選擇在我們節目回歸，可見這節目有多溫暖。」謝忻聽了深深一鞠躬並說：「真的謝謝大家了。」

主持群比照記者會聯訪方式提問，王少偉忍不住開謝忻玩笑：「來賓不好好當，怎麼會去當關主呢?」謝忻有備而來反嗆：「其實我一點也不擔心，只要比花花表現好就可以了。」張立東聽了則是大笑：「花花可以說是『邊緣到出鏡』了。」

(中時 )