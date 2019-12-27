彰化縣史上最大的市容改造「彰化市人本城區環境整合計畫」將投入3.5億元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣史上最大的市容改造「彰化市人本城區環境整合計畫」將投入3.5億元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣史上最大的市容改造「彰化市人本城區環境整合計畫」將投入3.5億元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣史上最大的市容改造「彰化市人本城區環境整合計畫」將投入3.5億元，31日開標，評選施作廠商，這項「美容」工程，除了改善既有人行道、增加人行道，並平順騎樓，讓人們能在城市裡悠哉地遊走，一路賞心悅目，總長5.8公里，串聯20處景點

、名店小吃。

彰化縣長王惠美、市長林世賢就職周年，不約而同，都特別舉出這項已設計完成，即將開標施工的人行道改善計畫，列為重點施政的目標。

彰化縣政府團隊還在王惠美就職周年，特別拍攝短片，媽媽推著嬰兒車在行走在高低不停騎樓，阻礙重重；家長騎著機車到校門口等候學童等，也遇到路平的落差，王惠美都對著使用者，堅定地承諾「我們來改善」，這項攸關民生、改善市容的計畫，讓人特別有感。

迎接彰化市建城300年，林世賢也特別指出人本城區環境整合計畫，是彰化市多年來少見的大建設，也是打造城市新貌的契機。期許這項計畫，翻轉城市的景觀，為彰化市注入了美感的氣息。

彰化縣政府工務處表示，設計內容考量所有用路人需求，將人行道、汽車道、公共設施帶，包含植栽、路外停車場等需求，公平合理地規畫各用路空間。

這次規畫主要分化3個區域，彰鐵文化廊道，包含三民路至和平路 、光復路、和平路、中華路至孔門街 、民族路202公尺。

綠色休閒廊道包含中山路二段、南郭路一段、旭光路及旭光西路至彰化基督教醫院尺。樂活通學步道，南郭路一段800公尺、中興路、介壽北路、南校街。

(中時 )