川普曾在《小鬼當家2》客串，不過最近加拿大電視台CBC重播該片，卻把川普的片段全部喀擦，引來川粉和川普之子小唐納不滿。

歐美年底節慶應景電影，當然不能沒有《小鬼當家》系列。不過加拿大CBC電視台，本月初因為播出《小鬼當家2》惹來麻煩。因為該台把美國總統川普客串的

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

部分喀擦剪掉，引發川粉不滿，連川普的公子小川普都發文抗議老爸「被消失」。

川普在《小鬼當家2》客串的戲份只有數秒，在這部1992年的電影中，與童星麥考利克金曾有短暫對話。雖然CBC播出電影已過了將近1個月，不過右翼媒體近來以此批評CBC自我審查，小川普則引用該文，痛斥這是左翼媒體的偏見，「可悲」。

CBC解釋，把川普的畫面剪掉，沒有其他動機，而是因為該片片長2小時，必須剪輯部分片段，才能安插廣告，況且，動刀剪掉川普的片段，時間點並非最近，而是在2014年。當時，川普甚至還沒有轉戰政壇的打算，遑論投身總統選舉。

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

川普一開始發推文稱，這一定和加拿大總理杜魯道有關係，因為對方不滿他要求加國多負擔北約軍費和貿易支出。在CBC澄清後，川普戲稱，「這部電影從此再也不一樣了！（開玩笑啦）」

(中時 )