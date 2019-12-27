美國務院針對大陸航空母艦山東號航經台灣海峽一事表示，美國敦促中國，不要從事危害台灣安全、社會或經濟體制及台灣人民的脅迫行為。美國務院強調，美國對兩岸和平及穩定有著深切與持續的利益，台灣是可靠的夥伴、民主模範及世界上一股良善的力量。

據《美國之音》報導，針對中國大陸在台灣2020總統大選敏感時刻讓大陸自製航空母艦山東號航經台灣海峽，美國務院做出上述表態。

美國務重申，呼籲兩岸進行建設性對話，尋求兩岸人民都能接受的方式，和平解決彼此分歧。

報導指出，大陸首艘自製航母山東號於26日由南向北通過台灣海峽。據台灣國防部的資訊顯示，這是2017年1月以來，中國大陸航母第6次通過台灣海峽。而此一時刻距離台灣下屆總統大選還有15天，共軍的相關舉動格外引發外界關注。

美國五角大樓表示，瞭解中共軍隊航艦通過台灣海峽的行動，但是美國國防部並未說明掌握的細節。

(中時電子報)