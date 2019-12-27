推出至今兩年半的全國電子全新3C通路品牌「Digital City」廣獲台灣各地消費者的支持與喜愛，展店腳步穩健，本周六再展本月第二店-台南文賢店，也是全台的第13家服務門市。

文賢店擇點於台南市北區文賢路與大興街口，並將於本周六（28日）隆重開幕，近200坪的寬敞空間，規劃完整且舒適的3C家電商品及服務，要將數位、新潮、科技全新的3C家電及更佳的3C家電購物體驗分享給台南消費者。同時，為歡慶文賢店開幕，本周六12月28日起到1月1日台南文賢店將舉辦一連五天的開幕活動，最大降幅達2.5萬元，不論是要採買尾牙禮品或者有家電換購需求的消費者可一定要把握這個機會！

全國電子Digital City品牌定位設定為「新潮、科技、數位」，持續引進市場上最新潮且最夯的話題3C商品，例如8K電視、滾筒洗衣機、多門大容量冰箱、掃地機器人、運動表等等，店內也設有情境體驗專區，讓消費者可以在舒適的影視專區沙發上拿著搖控器體驗賞析，就好像是在家裡的客廳一樣自在，dyson品牌美容及清掃家電開放式體驗專區，讓消費者體驗試手感，買回家立即上手！

即將到來的農曆春節更是主婦們的PK戰場，從電鍋、電子鍋、調理鍋、萬用鍋、氣炸鍋，數十款鍋一字排開讓消費者買好買滿！全國電子Digital City寬敞、明亮、舒適的開放式情境體驗賣場空間規畫，讓買3C家電變成一件更好玩、有趣、又潮的事。

不論是尾牙禮品採購，或者是年終家電換購等等，從大電視、滾筒洗衣機、冰箱、超夯的SWITCH遊戲機、電競電腦、掃除必備手持吸塵器、掃地機器人，年菜調理必備小家電等全面優惠，開幕限定降幅最高甚至達2.5萬元。

全國電子Digital City文賢店也能辦理中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星等各家門號申辦服務，一站購足超便利。全國電子Digital City廣邀消費者趁著文賢店開幕，將好康優惠一次入手。

除了限時限量3C家電回饋低價回饋，12月28日到1月1日全國電子Digital City文賢店開幕期間全館指定家電9折、買指定筆電送24型液晶螢幕、指定桌上型電腦送Lemel智慧電腦棒、買指定平板及手機即可以獲得大容量10000mAh行動電源，1月1日前購買指定手機/APPLE商品即享滿萬折500元，現在買Switch主機加購遊戲片享遊戲片九折起優惠。

活動期間購物滿1,000元就可抽電視、洗衣機、冰箱等大獎，全館滿額立即送好禮。12月28號、29號及1月1號上午11點、下午2點、5點及晚上7點另有3C家電一元起標活動。

(工商 )