2019年台商回台交出漂亮成績單，投資台灣事務所27日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」及「根留臺灣企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過臺商回臺方案的華冠通訊投資5億元，將重建重建鶯歌閒置廠房。至於在根留臺灣方案方面，台灣積層工業將投資5億元，在中壢工業區現址新建三廠提升生產效率。

值得注意的是，累計三大投資方案，今年總共審核302家廠商擴大投資達8,424億元，創造本國就業機會6.93萬，三方案後續累計還有90家企業排隊等待審查。

(工商 )