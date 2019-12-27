台商回台等3方案繳成績單 吸引投資8,424億元 19:212019/12/27 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年台商回台交出漂亮成績單，投資台灣事務所27日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」及「根留臺灣企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過臺商回臺方案的華冠通訊投資5億元，將重建重建鶯歌閒置廠房。至於在根留臺灣方案方面，台灣積層工業將投資5億元，在中壢工業區現址新建三廠提升生產效率。 值得注意的是，累計三大投資方案，今年總共審核302家廠商擴大投資達8,424億元，創造本國就業機會6.93萬，三方案後續累計還有90家企業排隊等待審查。 (工商 ) #投資 #方案 #台灣 #臺商 #臺灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺灣企銀桃園雙喜送愛心 贊助成立2家「銀髮樂齡學堂」 21:072019/12/23 財經 抽iPhone 凱基證玩權放送最後一波 04:102019/12/24 證券．權證 新興債、美高收債 2020年穩健續航 04:102019/12/24 投資理財 鉅亨好日子退休專案 積極型最受青睞 04:102019/12/24 產業特刊 首創歷史模擬 永豐ibrAin 投資理財一秒就懂 04:102019/12/24 生活新聞 當幣權遇到股權 04:102019/12/24 時論廣場 臺灣形象展 領航臺商新南向 04:102019/12/25 投資理財 牛氣沖天 2020新興債潛利大 04:102019/12/25 投資理財 新興富域債迎順風 布局好時機 04:102019/12/25 產業特刊 法國巴黎人壽攜手彰銀、瀚亞 推出「享利成彰投資型保險專案」 13:112019/12/26 財經 財經熱門新聞 台積電獨門封裝技術 跟著5G明年大吃四方 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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