大陸外管局27日公布，9月底全口徑（含本外幣）外債餘額為20,325億美元，續創紀錄新高，較6月底增加345億美元或1.7％。儘管外債餘額超過了2兆美元，但外管局認為，中國外債主要指標均在國際公認的安全線以內，外債風險總體可控。

外管局網站刊登發言人王春英表示，中國外債規模有所增長，但外債結構持續優化，本幣外債和中長期外債規模持續穩定上升；外債風險指標穩健，預計2019年末外債負債率、債務率、償債率等主要指標和2018年末相比不會有大的變化。

他說，今年以來，國內外風險挑戰明顯上升，但大陸經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，國際收支保持基本平衡，外債結構持續優化。

王春英表示，未來外匯局將持續深化外匯管理改革開放，完善外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理框架，防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。

外管局網站刊登詳細數據顯示，從期限結構看，中長期外債餘額8,270億美元，占41％；短期外債餘額12,055億美元，占59％。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸占43％。從幣種結構看，本幣外債餘額6,827億美元，占34％；外幣外債餘額（含SDR分配）為13,498億美元，占66％。在外幣登記外債餘額中，美元債務占83％，歐元債務占8％，港幣債務占5％，日元債務占2％，特別提款權和其他外幣外債合計占比為2％。

王春英指出，本幣外債和中長期外債占比分別較2017年末上升3個和6個百分點。受中長期外債、本幣外債，尤其是作為「風險共擔型」資本流入的債務證券增長推動，外債結構持續向穩。從年度數據看，2018年末中國外債餘額居世界第13位，外債負債率為14％、債務率為74％、償債率為5.5％。

王春英稱，預計2019年末這些外債主要指標不會有大的變化，均在國際公認的安全線內，遠低於發達國家和新興國家整體水平。

(工商 )