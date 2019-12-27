六和高中為祝福高三學生們參加學測能考出高分，27日舉辦「普高三學測包高中祈福活動」，校長林繼生特別仿擬一般廟宇籤詩，事先撰寫「六和靈籤」四組供同學抽取，展現對六和學子滿滿的祝福與期許。師長們更送上包子、狀元糕、粽子及特上紅茶給每位學生，預祝學生們爭與最佳成績、金榜題名。

為了帶給學生滿滿祝福，林繼生寫下「功名：大吉，大考：亨通」等籤詩，包括「萬里鵬程君有分，三年寒窗用力深；青雲有路終須到，正是榜上第一人。」、「三年寒窗功已深，祝君此去躍龍門；六和子弟多才俊，正是龍頭第一人。」、「鯤鳥秋光化作鵬，萬里遨翔盡飛騰，青雲有路終須到，正是龍頭第一人。」、「萬里鵬程君有分，三年寒窗用力深，黃金榜上龍頭望，眾多功名萃汝身。」

六和高中的包糕粽會場聚集滿滿的福氣，師長們事前前往芎林文林閣為學生們向文昌帝君祈福，希望除了同學的努力之外，也能祈求神明加持，讓學生們有好的運氣。典禮現場還特別播放當天師長虔誠祈福的影片為學生獻上最真摯的祝福，並鼓勵學生們目標不到手絕不放棄，把握最後幾天，繼續努力、爭取最佳成績。

典禮中校長林繼生、家長會長陳威廷與家長代表、師長、學生代表一起包粽子，並由家長會贈送包子、狀元糕、粽子及特上紅茶給每位學生，祈願能在學測都能「包」、「糕」、「粽」（包高中），此外家長會也特別準備文昌帝君加持過的文具包，讓每位學生可以神來一筆，寫出正確答案。

(中時 )