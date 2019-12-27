2020總統大選電視政見發表會 - 第三場

親民黨總統候選人宋楚瑜今日在第三場2020總統政見發表會上，再度重炮抨擊民進黨強推的反滲透法草案，質疑如果該法通過後，曾受蔡英文派遣去參與亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會的他是否也會被處置，如果會，那蔡英文本人也會被連累。

政見會上，宋楚瑜身穿博士畢業袍，還挖苦的表示請蔡英文不要緊張(今年蔡英文身陷博士論文與學位紛爭中)，但得博士要有幾個證明，首先要完成所有課程，再來要通過專業科目相關考試，再來要通過論文考試，他自己的論文不僅在母校可找到，也有美國機關證明，他之所以講這些，是因為民眾很清楚，學一樣學科基本瞭解做學問的道理，要有證據證明所有的事情。

接著宋楚瑜表示他今天向蔡英文自首，因為他在2016和2017由蔡英文指派去APEC開會，還跟大陸領導人習近平交流，交流完也把相關情況向蔡英文匯報，但反滲透法規定和滲透源頭接觸回來後遊說的行為，而他不但去接觸了，回來把相關情況報告，請問他算不算反滲透法將來要處置的對象？是的話蔡英文可能也會被連累，因為她是教唆犯，如果我們對反滲透法定義不明確，將使百萬台商台生宗教旅遊等來往兩岸者，都成為反滲透法入罪的嫌疑犯。

宋楚瑜強調，國家領導人對國家安全有責任，但也要維護人民，這才是總統大格局，但民進黨團卻不在意，反滲透法立法牽涉到台灣未來內部安定，國家安全是每個人責任，台灣人決不放棄自由民主制度，兩者權衡中我們必須好好慎重處理，十幾天後人民就要選出未來的總統，這位總統必須有高度，能放下政黨利益，不能因政黨利益破壞社會安定團結。過去民進黨先進爭取的是政府不能把不同意見者當成敵人，宋楚瑜當選後絕不會把自己做成大總統，一定會小心自我節制，政治是協調的藝術，對不同意見者要尊重，他會把國家利益放中間，政黨利益放兩邊，網羅各黨人才組成聯合政府，尊重民意，反滲透法等任何國家安全顧慮不能犧牲人民權益。

(中時 )