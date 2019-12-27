名模王思偉（左）素有「小王祖賢」之稱，與巧扮齊秦的師弟男生男模張佳翔一同亮相。（伊林娛樂提供）

電影《大約在冬季》由霍建華（右）與馬思純主演，備受各界關注。（双喜電影提供）

王維明執導的最新電影《大約在冬季》，是由齊秦經典同名金曲啟發的小說故事改編而成，由霍建華與馬思純主演外，幕前幕後也集結超多星光與重量級影人攜手參與。

對於好電影都相當支持的伊林娛樂，特別選在今天（12月27日）、《大約在冬季》上映首日，副董事陳婉若邀請各界好友包場力挺。

電影開場前，王維明、陳婉若這對影劇圈愛侶甜蜜現身，形似女星王祖賢的伊林名模王思偉，與模仿1991年齊秦演唱會帥氣造型的同門師弟張佳翔一同亮相，再現「齊秦＋王祖賢」這段不了情！

王思偉與王祖賢一樣有著高挑的身高、柔順黑亮的長髮，業界素有「小王祖賢」之稱。看過《大約在冬季》後，她對「愛情沒有如果」這句對白印象深刻，表示也許大家會在談感情時因為錯過的緣分，而想著「如果做另一個決定會怎樣？」但她認為不用糾結回首已經錯過的可能性：「愛情是沒有如果的，所以要把握當下，珍惜當下。」

被問到高挑的她好些角度都非常神似王祖賢時，王思偉對於能被這麼美的前輩相比，除了大讚王祖賢的氣質很難被時間消磨外，更對她散發出的女神仙氣相當難忘，力讚王祖賢：「每次出現都有一種不做作的氣質，感覺從內而外都有一種專屬她的美。」

《大約在冬季》由金馬影后馬思純、霍建華領銜主演，林柏宏、文淇、侯佩岑、魏大勛、張瑤聯合演出外，齊秦也在電影中驚喜亮相，並擔任該片藝術總監。

雖然齊秦今天無法到現場與王維明導演重聚，但心繫電影，提前預錄畫面向歌迷與觀眾推薦這部新片。

(旺報 )