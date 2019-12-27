台開集團董事長邱復生（左）回贈「悲憫天下」四字給花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右），呼應慈濟向來尊重生命、地球環保等且對人、對物、對地球的愛護與尊重。（黃有容攝）

台開集團子公司台灣創新發展今（27）日宣布與花蓮慈濟醫院共同簽署MOU，雙方將攜手共創「大健康」產業，未來目標建立國際頂尖的花蓮洄瀾生技園區，打造細胞治療、非物質治療的未來醫學中心，從被動醫療轉為主動、精準健康，做到「預防到位不用開刀」的期望。

隨著醫療技術進步與健康意識提升，「被動醫療」已逐漸轉成「主動健康」與「精準健康」，台開集團董事長邱復生表示，早在3年前台開集團即已提出計畫在花蓮洄瀾灣建立基因檢測健康中心，並於今年4月與國內首家獲衛福部核可的細胞製備公司長春藤生命科學合作，今天再與佛教花蓮慈濟醫院合作，雙方將以未來醫學中的細胞治療與非物質治療為重點，建立頂尖生技園區。

台灣創新發展與花蓮慈濟醫院合作方向包括：數位健康管理、抗衰老、預防醫學、再生醫學、細胞儲存、細胞療法等。

雙方共創大健康產業將分三階段，第一階段建立大健康管理中心，第二階段是建立Medical Mall，第三階段則是期望建立亞洲最頂尖的生技園區。花蓮慈院將協助台創建立大健康管理中心，包括數位健康管理資通訊架構、各項檢查服務、醫事人力資源等建構，且為其合作醫院，成為花蓮慈院細胞治療的個案初篩平台，儲存免疫細胞到花蓮慈院，未來能提供細胞治療服務。

未來醫學有兩大重點，一是細胞治療，花蓮慈院已獲國內第3張細胞治療許可；二是非物質治療，特別是在好山好水好空氣的花蓮，結合光、電、聲波、磁的非物質治療，可抗衰老並有更多健康的免疫細胞，對抗疾病產生。花蓮洄瀾生技園區參考國外生技園區成功案例，園區緊鄰花蓮慈濟醫院、基督教門諾醫院、工研院花蓮分院、慈濟大學、東華大學等，整合產學資源，形成在地生技醫療聚落效應，落實大健康產業。

除與花蓮慈院合作外，大健康管理中心更計劃與細胞儲存製備、基因檢測、CTC、細胞狀態等日本中外專精領域企業合作，建立亞洲最好、世界第一的生技園區。如同台開集團均與丹麥BIG、隈研吾等世界頂尖國際建築大師合作，且花蓮洄瀾灣場域在今年同時獲致三項金氏世界紀錄。

雙方合作簽署MOU後，邱復生也回贈「悲憫天下」四字予林欣榮，呼應慈濟向來尊重生命、地球環保等且對人、對物、對地球的愛護與尊重，並支持發揚 證嚴上人理念，矢志守護全球每一個人的生命健康。

(中時 )