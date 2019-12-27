民主進步黨青年部呼籲宜蘭青年返鄉投票 22:342019/12/27 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨青年部與宜蘭在地青年團體27日晚間在台北市政府轉運站上車月台外，為呼籲宜蘭青年返鄉投票，向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，並發放由「傑尼龜」與「龜山島」為意象，所發想的「接你龜」貼紙，提醒旅客明年1月11日要去投票。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨青年部與宜蘭在地青年團體27日晚間在台北市政府轉運站上車月台外，為呼籲宜蘭青年返鄉投票，向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，提醒旅客明年1月11日要去投票。 民進黨青年部與宜蘭在地青年團體向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，並發放由「傑尼龜」與「龜山島」為意象，所發想的「接你龜」貼紙。（鄭任南攝） 民主進步黨青年部與宜蘭在地青年團體「宜蘭青」為呼籲宜蘭青年返鄉投票，27日晚間將在台北市政府轉運站上車月台外進行宣講，向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，並發放由「傑尼龜」與「龜山島」為意象，所發想的「接你龜」貼紙，提醒旅客明年1月11日要去投票。 (中時 ) #宜蘭 #青年 #轉運站 #返鄉 #市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 首例三星蔥大盜 得手555公斤轉包販售遭起訴 16:172019/12/23 社會 勞動部經濟部共同攜手 培訓青年成為產業新尖兵 15:542019/12/24 財經 勞動部再推青年投資方案 最高補助待業青年10萬訓練費 11:212019/12/25 生活 圖像創作者接力賽 呼籲遊子返鄉投票 19:382019/12/25 生活 青年支持度僅1％ 韓國瑜籲青年「貨比三家不吃虧」 15:022019/12/26 政治 林姿妙獲頒整體幸福感等四大獎項 15:262019/12/26 政治 桃園長庚轉運站動土 紓解交通阻塞問題 13:042019/12/27 生活 青年署推動志工服務 玄奘大學開花結果 14:572019/12/27 新消息 桃園長庚轉運站BOT開工動土 3年完工 15:542019/12/27 財經 鄭宏輝分辦青年與各姓宗親後援會 青年、長輩都力挺 15:572019/12/27 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 政見會韓拿蔡當年臉書打臉 網民：韓手板真的太狂了 - 政治 台北市街頭民調出爐 網：韓總穩了 - 政治 謝龍介站在椅子上台中廟口開講 人潮擠爆了 - 政治 媒體人：這大咖挺韓火力 竟比國民黨整黨奧援強 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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