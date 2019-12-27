民進黨青年部與宜蘭在地青年團體27日晚間在台北市政府轉運站上車月台外，為呼籲宜蘭青年返鄉投票，向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，提醒旅客明年1月11日要去投票。

民進黨青年部與宜蘭在地青年團體向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，並發放由「傑尼龜」與「龜山島」為意象，所發想的「接你龜」貼紙。（鄭任南攝）

民主進步黨青年部與宜蘭在地青年團體「宜蘭青」為呼籲宜蘭青年返鄉投票，27日晚間將在台北市政府轉運站上車月台外進行宣講，向排隊搭車返鄉的旅客進行宣導，並發放由「傑尼龜」與「龜山島」為意象，所發想的「接你龜」貼紙，提醒旅客明年1月11日要去投票。

(中時 )