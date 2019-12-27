王維明執導的電影《大約在冬季》，是由齊秦膾炙人口金曲〈大約在冬季〉啟發的同名小說改編而成，27日陳婉若率伊林娛樂包場支持，這對影劇圈愛侶甜蜜同框，也分享浪漫往事，王透露兩人其實15歲就認識，當時女方已經長到167公分，比自己還高，根本追不到。

後來兩人又在大學相遇、重新認識彼此，王維明表示當年手機並不普及，就打家電給陳婉若，在電話那頭放了一首經典英文歌〈Smoke Gets In Your Eyes〉，從女方回話的口吻就大概有感「到手了！」陳則在一旁補充：「平時只要他在身邊，1天至少逗我笑5次。」王聽完回說：「我是一人劇團，她是一人觀眾。」

聊到片場花絮，王維明表示有場戲在台北圓山拍攝，主演霍建華跟馬思純還有侯佩岑都在，王開玩笑說：「台北那次林心如來探班的時候，正宮來了，馬思純就要站遠一點。」

王思偉（左）和張佳翔也亮麗出席。（粘耿豪攝）

有「小王祖賢」之稱的伊林名模王思偉，今也亮麗現身伊林包場，看完片後她分享對「愛情沒有如果」這句對白印象深刻，也許大家會在談感情時因為錯過的緣分，而想著「如果做另一個決定會怎樣？」但她認為不用糾結已經錯過的可能性，「愛情是沒有如果的，所以要把握當下，珍惜當下。」伊林男模同時也是舞台劇演員的張佳翔，特別以一身神似齊秦帥氣不羈的造型亮相，再現「齊秦+王祖賢」這段不了情。電影上映中。

(中時 )