王維明執導的電影《大約在冬季》,是由齊秦膾炙人口金曲〈大約在冬季〉啟發的同名小說改編而成,27日陳婉若率伊林娛樂包場支持,這對影劇圈愛侶甜蜜同框,也分享浪漫往事,王透露兩人其實15歲就認識,當時女方已經長到167公分,比自己還高,根本追不到。

後來兩人又在大學相遇、重新認識彼此,王維明表示當年手機並不普及,就打家電給陳婉若,在電話那頭放了一首經典英文歌〈Smoke Gets In Your Eyes〉,從女方回話的口吻就大概有感「到手了!」陳則在一旁補充:「平時只要他在身邊,1天至少逗我笑5次。」王聽完回說:「我是一人劇團,她是一人觀眾。」

聊到片場花絮,王維明表示有場戲在台北圓山拍攝,主演霍建華跟馬思純還有侯佩岑都在,王開玩笑說:「台北那次林心如來探班的時候,正宮來了,馬思純就要站遠一點。」

王思偉(左)和張佳翔也亮麗出席。(粘耿豪攝)

有「小王祖賢」之稱的伊林名模王思偉,今也亮麗現身伊林包場,看完片後她分享對「愛情沒有如果」這句對白印象深刻,也許大家會在談感情時因為錯過的緣分,而想著「如果做另一個決定會怎樣?」但她認為不用糾結已經錯過的可能性,「愛情是沒有如果的,所以要把握當下,珍惜當下。」伊林男模同時也是舞台劇演員的張佳翔,特別以一身神似齊秦帥氣不羈的造型亮相,再現「齊秦+王祖賢」這段不了情。電影上映中。

(中時 )