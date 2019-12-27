苗栗縣石虎保育自治條例歷經多次跨黨協商，12月10日終於三讀通過，率全國之先，成為針對保育類動物創設自治條例的縣市，該條例27日奉縣長徐耀昌核定正式上路，苗栗邁入保育兼顧開發的施政期，對地方發展或對石虎生存都有重大影響。

苗栗是全國第1個立法通過保護單一物種的縣市政府，徐耀昌感謝苗栗縣議會支持同意條例通過，強調條例對人民只有獎勵，不會有限制，期許縣民一起包容、愛護瀕危野生動物，成為全國標竿，他表示，縣府將盡速訂定獎勵補助辦法及成立石虎保育推動小組，積極為石虎及地方進步努力。

自治條例規定，未來縣府施做公共工程，面積達1公頃、道路達1000公尺以上，都要徵詢專家學者意見，由專家學者建議是否採行環境友善工法，以保護石虎可能出沒地區免遭開發破壞棲地環境。

苗栗縣石虎保育自治條例曾經2度送交大會遭退回，這次會期藍綠陣營議員各自連署提案，除議會改革連線聯合民進黨提出外，國民黨團也提出「管人不管地」版本。議會審查小組將2版本合併討論，歷經3小時協商取得共識，順利送議會審議。

農業處表示，苗栗縣石虎保育自治條例的精神是由公部門「當模範、帶頭做」，私人要進行土地開發利用，仍依照現行相關法令規範，權益不會因石虎條例而受損，反而給予願意跟進者更多鼓勵；目前正在進行石虎族群數量調查，搭配友善生態給付，創造多贏局面。

(中時 )