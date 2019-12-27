馬尼拉都會區多次被評為全球交通壅塞最嚴重城市，除了塞車耗時外，計程車司機亂加價、搶劫等問題也屢見不鮮，當局盼加強交通建設與執法，以解決大馬尼拉區交通痼疾。

社群導航軟體「位智」（Waze）數據顯示，在馬尼拉都會區，駕駛開一公里路程平均需花4.88分鐘，而在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）和印尼雅加達，一公里分別耗時4分鐘和3.83分鐘。

日本國際協力機構（JICA）2018年統計，馬尼拉交通堵塞造成的每日經濟損失達35億披索（約新台幣20億7700萬元）。

菲律賓都市計畫專家巴拉佛克斯（Felino Palafox）告訴ANC新聞網：「如果你有40年的經濟壽命，每天通勤5到6小時，你將浪費2萬8000到4萬小時，至少占了你人生9到15年時間。」

把9到15年時間用在通勤上看似誇大，但由於不少通勤者住在馬尼拉都會區外的省份，每天通勤5到6小時者確實大有人在。

馬尼拉大都會發展局（MMDA）前官員龔薩雷茲（Yves Gonzalez）告訴GMA新聞網，馬尼拉都會區白天有1500萬、夜間有1200萬人口，因此每天大約有300萬人「遷徙」。

由於馬尼拉都會區形狀狹長，無論通勤或貨物運輸，南北向交通大部分仰賴乙沙（EDSA）大道，曾在馬尼拉生活或工作的人幾乎都有堵在乙沙大道車流中的經驗。

馬尼拉大都會發展局發言人比亞拉哥（Celine Pialago）說，乙沙大道日容量為24萬5000輛車，但現在平均每天約有41萬輛車行經乙沙大道。

菲律賓人流傳不少關於乙沙大道的笑話，有個笑話說：「一位新到任的大使說：『我到馬尼拉4個月了，其中2個月是在乙沙大道上度過的。』」

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月誇下海口表示，最晚9月可讓民眾「5分鐘內從（大馬尼拉奎松市Quezon）古堡區（Cubao）到馬卡蒂市（Makati）」。不過，總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）23日說，年底前無法實現這項諾言。

古堡區距馬卡蒂市約10公里。在尖峰時段，從古堡區到馬卡蒂市車程至少1小時。

在杜特蒂的「建設，建設，再建設」計畫下，政府正興建南北向的高架收費公路Skyway第3期、馬尼拉都會區地鐵和東西向的C5南連快速道路（South Link Expressway），預定於2025年前先後完工，盼藉此改善馬尼拉都會區壅堵情況。

除了塞車問題，計程車司機素質良莠不齊也讓人詬病，來自台灣和中國大陸的旅客都遇過司機結夥搶劫。

影音部落客Bisayang Hilaw本月中旬上傳一段「社會實驗」影片到社群網站臉書（Facebook），影片中11名馬尼拉計程車司機拒絕用計費器跳表；其他司機雖同意跳表，但要求乘客另付50到100披索車資；僅3名計程車司機完全照跳表收費。

這段影片在臉書上瘋傳，有877萬人次觀看，不少網友留言分享遇到司機獅子大開口的經驗。對此，菲律賓交通部16日表示，不會對馬尼拉計程車司機亂抬價行為視若無睹，將加強執法，打擊無視交通法規的司機。（編輯：郭中翰）1081227

(中央社)