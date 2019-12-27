12月25日下午，旺旺太陽星北京伴手禮大賽總評審會議在北京歌華大廈舉行，9名評委在5個小時的時間裡，對入圍的184件作品進行認真評比，激烈討論，最終選出金銀銅各一名，佳作7名。

現場評委，針對作品激烈討論，各抒己見。

現場評委，針對作品激烈討論，各抒己見。

通過舉手表決，選出金銀銅各大獎。

通過舉手表決，選出金銀銅各大獎。

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛表示，太陽星大賽在2017年於全國範圍內舉辦第一屆，孵化出34個產品進行創業，今年更聚焦，與北京合作開發伴手禮，未來希望在北京景區、旺旺渠道以及小米有品等平台，共同打造爆款北京伴手禮。

北京伴手禮十強出爐 旺旺太陽星年底公布獲獎名單

北京國際設計周有限公司總經理王昱東說，北京在大力發展文旅伴手禮，培養和扶持專業文創設計師，希望透過旺旺太陽星北京伴手禮大賽，為北京開發新的伴手禮，豐富市場選擇，也滿足年輕族群的新需求。

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評審會後，評審表示看到非常多優秀的作品，有些作品融合了北京地方文化特點，設計巧妙，很好的結合到旺旺的食品中去，日後經過再度的調整與調研，可以投入開發中。

整個總評審會議在金犢獎大陸召集人周智先生的主持下，順利完成所有議程，評審圓滿結束。獲獎名單將於12月31日公布，請持續關注。

北京伴手禮十強出爐 旺旺太陽星年底公布獲獎名單

評委心中一把尺

(中時電子報)