《台灣金頌》邀請蔡小虎演唱經典歌曲〈一生只有你〉作為開場，近十年沒開場的他直呼「好爽！」被問到一天最多要趕幾場？他謙虛表示自己沒仔細算過，但曾經有一次覺得那個月的工作量變少，算了一下行事曆發現只有排到25場，還說當時常要買一整包橡皮筋就為了要來綁錢，算錢還會算到手抽筋。乱彈阿翔一聽驚訝表示：「一個月才三十天而已，25場就算少嗎？」忍不住感嘆自己生錯了年代。

蔡小虎(中)分享秀場經歷，翔哥(右)感嘆自己生錯年代。(公視提供)

浩子好奇詢問有沒有哪一首因為點歌率太高而唱到怕？出道28年的他說經典成名代表作〈春夏秋冬〉大概就唱了26年，雖然同首歌唱了這麼久會有點不好意思，但是在國外表演都還是會用這首歌來帶動氣氛、跟台下的觀眾同樂，大家比較熟悉就會跟著一起唱。

蔡小虎出道28年〈春夏秋冬〉就唱了26年。(公視提供)

羅美玲在節目中與蔡小虎對唱情歌〈真心只愛你〉，竟然被蔡小虎的電眼電得小鹿亂撞，臉紅直說：「剛剛在唱的時候兩個人對看真的很害羞，已經很久沒有做少女了。」還開玩笑表示真的差點就愛上蔡大哥了。

羅美玲、蔡小虎對唱情歌電力超強。(公視提供)

不擅長說台語的羅美玲，在節目中挑戰演唱多首台語歌曲，表示自己就連洗澡時也都在練習，還一直不小心咬到舌頭讓嘴巴裡都是傷，浩子聽完直呼「好聽到讓耳朵都懷孕了！」乱彈阿翔也表示她的歌聲中讓男人聽了都會很喜歡，讓她聽得心花怒放。

羅美玲練台語歌練到嘴巴破。(公視提供)





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