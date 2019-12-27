稻江副校長顏旭男表示，校方將聚焦在地所需的老幼照顧產業。（顏旭男提供／張毓翎嘉義傳真）

2019失智症心理照護活動設計競賽第二名。（顏旭男提供／張毓翎嘉義傳真）

稻江科技暨管理學院今年度新生註冊率37.23％，是全台最低，稻江副校長顏旭男表示，校方將聚焦在地所需的老幼照顧產業，除精緻化原有老幼照顧學研資源外，並外延老幼照顧所需的健康促進活動、樂齡養生飲食及智慧照顧科技元素，順應嘉義縣老幼照顧產業發展。

顏旭男表示，由於校方今年變成獨立招生，加上少子化，新生註冊率因而不理想；稻江未來預計會整併系所，培養符合國家長照政策與幼托所需人力，此外，因應馬稠後產業園區二期的智慧照護科技園區，將成立智慧照護科技與管理學系培養產業所需的人力。

顏旭男指出，稻江將以累積豐厚老幼照顧學研基礎的社會工作學系、幼兒教育學系為核心，輔以開發樂齡餐飲及健康促進活動的餐飲管理學系與休憩管理學系，加上即將新設的智慧照顧科技與管理學系，以連結嘉義縣在地社會所需的老幼照顧需求。

顏旭男表示，稻江除善盡地方社會責任外，也能讓來稻江就讀的學子因就近實習，更加了解嘉義，進而留下就業，實質達到在地創生的目標，嘉義縣將由「農業大縣」邁向「工農大縣」，在這轉型過程，稻江不僅不缺席，更願意成為嘉義縣經濟發展的推手之一。

(中時 )