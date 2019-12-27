最近不少台南市民往來東區都會看到一幅讓人眼睛一亮的看板，後甲圓環矗立國民黨第六選區立委候選人洪秀柱一幅「我比他更好」大型看板，一旁看板則是對手民進黨立委王定宇，洪秀柱手勢指向王定宇，對比標語「我比他更好」，讓人莞爾，而2人形同在街頭「對話」畫面，也頗具巧思，洪秀柱強調，希望帶來一場「比好」正面選舉。

選戰進入最後2周的近身肉搏階段，洪秀柱表示，選舉是比好，不是比爛，是比品德、比能力，而不是負面選舉；對手王定宇在本屆雖然拿到全國最高票，但她歷任8屆立委、立法院副院長、國民黨主席，還參選過總統，以豐富參政資歷希望能夠服務台南人，全力求勝、為民服務。

洪秀柱強調，她可以自信告訴選民，無論是對中華民國憲法的忠誠度，對國家大政方針與預算、法案的專業問政能力，對立法院議事的熟稔程度，乃至於對選民的服務熱忱，和對手王定宇進行總合戰鬥力比較 ，一定是「我比他更好！」

洪秀柱近日在東區後甲圓環鬧區高掛這塊「我比他更好」選舉看板，特別選在與王定宇「前進的力量」看板當鄰居，洪秀柱手勢指向隔壁王定宇，向過往的人車傳達「我比他更好」，展現正面選舉風度。

她笑說，希望這場選戰能夠營造一場正面的良性競爭，這幅畫面遠遠望過去也像是輕鬆對話一般，儘管選戰打得緊繃，但也希望大家不必太過嚴肅。

(中時 )