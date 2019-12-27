館長除了健身房經營得有聲有色外，也不時販賣許多商品常常引起網友討論也獲得不少粉絲支持。他今天(27日)在臉書貼上自己收到的恐嚇信，信中要他匯款15萬到特定帳戶，還要他不准報警，否則就「準備好棺材」讓他氣得立刻把這封信公布，也揚言「我等等就報警，亞鈴娘卡後。」

館長在臉書貼出，一封自己收到的恐嚇信，內容表示，「看他健身生意做得有聲有色，到處在開分館...」信中還提及「我以前跟過明晏，你也害他出了事，事情還沒完，一命還一命。」要館長江湖救急「在2020年1月10日前，將15萬元打入我提供帳號內，大家一切恩怨就算了...」並警告館長不得報警，「否則誰先死還不知道。當日下午三點半前未見到帳，準備好棺材。」

館長收到這封恐嚇信也不甘示弱的說「我等等就報警，亞鈴娘卡後」，許多網友也發現這封信有許多錯誤、塗改痕跡相當滑稽，紛紛留言「才十五萬太看不起阿館了吧，抓他」、「 亞歷山大…？ 成吉思漢」、「寄錯了拉」、「原來是寄錯是寄給亞歷山大的館長」。

(中時電子報)