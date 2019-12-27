2020總統大選電視政見發表會 - 第三場

2020總統大選電視政見會第三場，總統蔡英文在首輪遭到親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨總統候選人韓國瑜夾殺。面對夾擊，蔡英文閃躲了宋楚瑜，正面迎戰韓國瑜，批評韓除了罵她，聽不到具體政見與解決方法。

宋楚瑜在第一輪穿上博士服，秀出自己的博士畢業證書，更進一步質疑《反滲透法》；韓國瑜則是挑明說投給民進黨就是投給新潮流，直言蔡英文壓不住派系。

蔡英文反駁說，自己跟宋楚瑜的博士學位都是真的，只是一個是英制、一個是美制，「我的論文在全世界主要圖書館所藏英國法律論文索引都可以查到。」不過對於《反滲透法》質疑，蔡英文並未多所著墨。

面對韓國瑜的質疑，蔡英文則不在忍耐，她語帶不屑表示，韓市長很特別，口才很好，但聽到他用虛幻武俠小說式描述民進黨，證明他就是外行人看門道，「我很想記他的政見，但除了罵我之外，我聽不到具體政見與解決方法。」

蔡英文又說，韓市長有個外號叫韓總機，每當被問到實際政策問題就轉給政策團隊，而團隊的分機號碼應該就是「633」，因為他們就是當年跳票的同一批人，「總統不是總機，要扛領導責任，不是把問題轉給其他部會。」

(中時 )