2020總統大選電視政見發表會 - 第三場

國民黨總統候選人韓國瑜今晚於第三場政見會表示，蔡英文總統、民進黨現在已經被新潮流架空，新潮流就向癌細胞控制民進黨，掌控全國重大資源，被架空的蔡英文白天當總統，晚上變成新潮流當總統，背後就是邱義仁，這是台灣四大危機之一。

韓國瑜政見會第一輪發言表示，台灣現在有四大危機，包括蔡英文沒講中華民國未來要往哪個方向，是中華民國萬歲，還是台灣獨立萬歲，蔡英文要講清楚；第二，這麼多人痛恨貪汙腐敗，蔡英文敢保證若連任，四年絕不設特偵組嗎？第三，蔡總統被架空。

第四，韓國瑜說，民進黨派系新潮流就向癌細胞，控制民進黨，架空蔡英文，白天蔡英文當總統，晚上新潮流當總統，幕後就是新系的邱義仁，蔡總統就向布袋戲，被新潮流控制在手中，不把民意放在心中，顧著在手心上玩弄權力。

韓國瑜提到，蔡總統2015年臉書曾提到，無法讓人民安心的政府，若還顧著自我誇獎，離人民太遠，選舉不是用恐嚇去激發對立不發，製造含淚投票，無良政府跟黑心食品一樣必須被下架，內容令人感動，但現在換蔡總統要告訴大家，如何不被架空、控制，否則無能政府就應該向黑心食品必須下台。

韓國瑜強調，現在的民進黨被新潮流控制，只顧著吃香喝辣，絕對不能把票投給民進黨；韓國瑜也不客氣表示，2004年陳水扁兩顆子彈案，就是邱義仁一手導演，但他號稱是百年政治奇才，看的懂你們想要玩的把戲，所以不畏懼，「我要跟你直球對決」。

(中時 )