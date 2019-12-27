2020總統大選電視政見發表會 - 第三場

國民黨總統候選人韓國瑜今天參加第三場總統候選人電視政見發表會，於第一輪發言時，韓國瑜先指出，今天來到台視做政見發表，心中百感交集，當年有楊麗花歌仔戲、雲州大儒俠布袋戲、與少棒隊比賽等等節目，在電視上轉播，「那個年代台灣人物質生活辛苦，但精神是豐厚的，台灣人民之間充滿善良和諧、互相關心，只有一個心，往上衝」。但現在他回首前程，心裡相當感慨。

韓國瑜隨後舉出總統蔡英文在2015年12月25日發表的臉書文章，內文寫道「無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，選舉到了就用恐嚇、對立牌激化選情，以此召喚含血、含淚、含恨的選票，這種無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」。韓國瑜指出，蔡英文這篇文章寫的很感動，點出民主最寶貴一面，一個政府要貼近民意，不能用謊言欺騙，更不能遠離人民。

「所以第一次、第二次政見發表會，我提出中華民國出現三大危機。第一大危機，蔡英文沒有講出中華民國未來往哪個方向，是中華民國萬歲，還是台灣獨立萬歲？第二，特偵組，人民痛恨貪污腐敗，蔡英文未來四年是否不設立特偵組？第三，我們國家為何翻亂茫苦？總統被架空。第四，我認為最嚴重的，總統被誰架空、民進黨被誰架空？被民進黨最大的派系新潮流架空！新潮流像是癌細胞，藉民進黨這個雞生新潮流的蛋」。韓國瑜表示，蔡英文被架空，白天是蔡當總統，晚上則是新潮流當總統，「就是新潮流最大最大影響力的邱義仁先生！」。

韓國瑜指出，新潮流在派系裡控制了民進黨，並藉著民進黨控制了中華民國。「蔡英文就像布袋戲一樣，妳在上面當總統，但新潮流的手把妳控制住」。民進黨不把人民放在心中，而是在手心上玩弄權力、貪污腐敗玩政治，遠離人民期待，「這是萬惡的政府，就像妳臉書說的，無良的政府就像黑心食品一樣必須下架」。

「今天連民進黨員都受不了新潮流，妳為何不敢清黨？妳是沒有膽量、沒有智慧、沒有勇氣，還是妳已經完全被架空？」，韓國瑜批評，今天新潮流這些人，不客氣的說，吃台灣人的肉，喝台灣人的血，貪台灣人的錢。「三立電視董事長林崑海，帶女孩子去飯店休息，誰整他？立法委員羅致政，帶女孩子去飯店，誰整他？新潮流！」，韓國瑜認為，民進黨已經被眼中只有金錢鬥爭的新潮流綁架，他們只會耍政治，忘記了台灣人民多辛苦，蔡英文無法面對四大危機，如果民進黨無法清理問題，拜託大家不能把票投給民進黨。

「我不客氣的說，白天總統蔡英文，晚上總統邱義仁，當年兩顆子彈，你一手導演打在陳水扁身上，2020年你要打在我韓國瑜身上嗎？」，韓國瑜喊話，民進黨20多年前在立法院有許多優質立委，但今天已經不再清廉勤政愛鄉土，「為了民進黨好、為了中華民國好，絕對不能投給民進黨」。百姓投給民進黨，以為支持了孫悟空、可以治理這個國家，但其實他們是豬八戒、在吃這個國家，「新潮流這群人完完全全在腐蝕台灣，控制媒體、打擊異己、進行內部追殺，蔡英文總統要告訴全國民眾，如何不被架空，如何不被派系控制，否則誠如妳說的，無能的政府就像黑心食品，必須下台」。

(中時 )