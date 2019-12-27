總統候選人韓國瑜27日偕同副總統候選人張善政前往宏達電新店總部參訪，看好5G及AI發展將為VR／AR注入下一波動能，張善政對宏達電投入VR領域的後市發展樂觀，宏達電董事長王雪紅則重申持續投注5G、AI時代的VR創新發展決心。

首度參訪HTC的韓國瑜，在張善政陪同及王雪紅的引介下，也首度戴上HTC的VR裝置VIVE，體驗其與法國羅浮宮合作的《蒙娜麗莎：越界視野》VR影片，與應用於醫療教學、訓練及輔助手術領域的DeepQ VR內容。隨後亦與HTC員工進行以創新未來為主題的青年國是論壇。

張善政先前於11月底、12月初拜訪王雪紅及陳文琦後，就將「台灣半導體產業再提升」納入其政策白皮書。王雪紅對此亦樂觀其成，她並提出，在國際居於領先地位的台灣半導體業界有很多人才，這對台灣是很重要的事。她也提到VR／AR是下一波Internet的平台，尤再加上5G及AI的發展應用，將有相當發展潛力，因此現在眼光要放遠、持續投資，也需要政府的大力支援。

王雪紅強調，宏達電是台灣長期投入創新的企業，曾推出全球首支智慧型手機、也是第一個創新Andriod手機及Windows手機的業者，並推出全球首個5G的HTC hub，一路走來持續為國爭光。

張善政也看好5G商轉後將大幅縮小連網的延時情況，將推助VR／AR在智慧遠距醫療及偏鄉數位教育的應用，並讓宏達電耕耘許久的VR「付諸實現」。此外，他亦提出文化政策要與新科技結合，進一步平衡城鄉差距，同時讓VR／AR成為年輕人創業的機會點。

他進一步指出，政府應跳出圖利的舊框架，將「庶民經濟」擴大到「庶民科技」，不能只是給貸款，而是要幫創業的年輕人找出海口、找市場，同時針對一些規模不大、屬於嘗試性的創新的青年創業協助。

韓國瑜則表示，未來是科技大海嘯的時代，下一世代的年輕人不但要面對它，還要接納、學習並應用它，政府尤其要扮演重要的關鍵角色，就如同為衝浪的年輕人、把海嘯造起來。他自嘲被喻為草包，但他能找出對的人、放在對的位置、做對的事。而台灣人才培育計畫亦是刻不容緩的事，他也承諾選上後就將展開史上最大的人才培育計畫，要讓未來5到10年的下一代台灣年輕人脫胎換骨。

(工商 )