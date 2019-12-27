連鎖餐飲集團六角國際（2732）27日舉辦尾牙，公司感謝員工一年的辛勞付出，特邀請藝人浩子及凱希連袂主持，基於2019年全年營收獲利表現亮眼，六角董事長王耀輝嘉許績優員工獎勵最高12個月年終獎金，計時人員年獎時薪100小時。

王耀輝並並宣布，「六角國際公司」員工依考核表現調薪3～8％，其他子公司員工則依各公司規定調整。同時，繼2015年創下餐飲業界首次提撥員工選擇權激勵措施連續三年，規畫明年度再次執行，感謝全體員工整年來對公司的奉獻及努力。

六角今年尾牙以「領航全球飛越國際」為主題，呼應旗下品牌快速達成六大洲45個國家地區2,800家門市的國際化布局。除了持續優化品牌形象、產品與服務的創新外，更重要的是國際事業群團隊與海外夥伴並肩拓展品牌，深化與代理商的經營與餐飲管理服務，墊高Chatime日出茶太與其他同業的競爭門檻。

六角並同步表揚國際業務事業群績優員工，包含薪資、績效獎金、員工選擇權執行，平均年薪超過450萬元，以資勉勵，也是今天尾牙的最大贏家。

展望2020年，六角將持續推動品牌擴展與積極開發海外市場，計畫每年將以年成長30％作為新展店數目標，同時配合長期發展及服務人才的需求，致力為員工打造幸福企業。

(工商 )