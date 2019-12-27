以「精湛台中會」億萬豪墅、在台中地產界創造傳奇的精湛建設，知名買家包括大立光、宏全集團等全球性企業主。近幾年來，精湛建設從專為頂級企業家打造夢想屋、轉型為單一企業打造企業總部大樓！第一個代表案例、就是寶成集團前董事長蔡其建出資、造價15億元的「寶元紀」大樓，最近已落成啟用，成為台中地產業界矚目的焦點。

近幾年來，身兼台中行動菩薩助學協會理事長的精湛建設總經理陳志聲，除了公益活動之外，甚少出現在公開場合；直到位於單元一重劃區、朝馬路附近一棟高聳挺拔的白色建築物出現，路旁一塊「精湛建設．通湛營造」牌子終於讓謎底揭曉。原來精湛團隊三年來以創新思維，為頂級企業主量身打造企業總部大樓。

陳志聲表示，過去的精湛建設專為頂級企業主打造夢想居所，「精湛台中會」即是最好的代表，但每一位頂級企業主，不但有他心中夢想的居所，更有他夢想中想要的企業總部需求。

因為從選地規畫、設計興建到室內裝修設計施工，需找的專業人才太多，也無法在短時間整合完成，「忙於事業的企業主，雖有心，但沒有完整專業團隊，他是不敢嘗試的，畢竟隔行如隔山，只好買現成的商辦來使用」。陳志聲表示，隨著「寶元紀」大樓的落成啟用，及精湛團隊願承接這類案子的先例，目前已有多家企業主動找上門洽談企業總部案。

「寶元紀」大樓建築外觀由白色石材為主要基調搭配深鐵灰色的門窗，入口鑲嵌鈦合金色大門，以各種異型加工石材，彰顯企業主的氣魄，外牆柱子上一心二葉的燈飾，配上圓形的木紋格柵天花板，看得出設計施工的用心；無障礙空間動線，結合進入門廳大氣包板頂蓋，映入眼簾的山水畫主牆，讓尚未入內的每位賓客震撼，黑松，真柏造景突顯企業永續發展的意象，堪稱中部企業總部顛峰之作。

陳志聲表示，精湛建設了解企業主的預算、面積需求後，從選擇地塊建設的建議、方位座落規畫、興建方案的提出到內外飾建材選用、內部統合規畫、空間動線規畫、裝修建議、機電系統、弱電系統選用到全案施工執行，「精湛團隊擁有27年建築經驗，願提供給中部的企業，頂級專屬的服務，加計管理費用後，不論是住宅或是企業總部，都比起買現成的房屋更有效益！」

(工商 )