20歲創作新人習譜予（習習）推出首張個人專輯《習習相關》，近日展開環台采風計畫「習遊記」，近日第三站到墾丁體驗開沙灘車，熱愛刺激的她，過去曾在內蒙古玩過沙漠越野，雖這次是第一次開沙灘車，她不僅開的穩還能加速，雖幾次險衝進海內，駕駛技術了得的她完全沒翻車，架勢十足被粉絲「習衣粉」封為「逐浪女神」。

熱愛刺激的習譜予，日前赴墾丁體驗沙灘車。（大藝未來提供）

習譜予回想起之前在沙漠搭吉普車經驗，直衝而下讓她非常過癮，一直希望能再試，但習媽媽嚇得花容失色，打死不敢再玩。而她此次赴墾丁大街，看見印有「帥哥」、「瞎爆」帽子覺得很新奇，其中一頂「馬力歐」紅色帽子，讓她直呼「是小時候的記憶」便立刻帶回家。此外她也挑戰夜市射氣球，百發百中讓同事不可置信，紛紛稱她「神射手」。

歌壇新人習譜予展開環台采風計畫「習遊記」，近日第三站到墾丁逛夜市享受美食。（大藝未來提供）

日前聖誕節習譜予相約三五好友共進火雞大餐，還臨時起意去玩「密室逃脫」遊戲，但她深怕落單被鬼嚇拼命奔跑，笑說「太累了跑到胃痛，火雞大餐差點吐出來」。習譜予也登上網路媒體「網路溫度計」2020金曲新人獎預測榜單，和高爾宣、9m88、鄭茵聲等同列樂壇年度十大最強怪物新人，好消息讓她意外又開心，除了感謝粉絲外，也透露目前開始準備第二張專輯。跨年她計畫去北京世貿天階的大屏幕下跨年，年後也將來台展開密集宣傳行程，並和「習衣粉」相見歡。

(中時 )