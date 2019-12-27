大葉大學會資系潘威宇（左）選修「婚姻與家庭」通識課，他指黃丰姿老師（右）在課堂上十分用心引導大家經營情感關係。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

愛就宅一起？大葉大學超人氣通識課程「婚姻與家庭」助理教授黃丰姿，針對全校500多名學生進行匿名問卷調查，發現現在大學生同居比率將近3成，且有四成認為大學談戀愛，正是想要、適合同居的階段，顯示現今大學生對同居的觀念，變得更為普遍且態度正向。

連續四年獲得教育部計畫經費補助的黃丰姿，在大葉大學通識中心開設「婚姻與家庭」、「性別與社會」和「醫療與健康」等課程，其中婚姻與家庭人氣爆棚，每學期兩班一開課就秒殺。

她說，台灣社會總聚焦晚婚、少子化議題，但對年輕、閱歷尚淺的大學生而言，婚姻比較遙遠，在走進穩定的親密關係、步入婚姻前，她發現許多學生對同居話題更感興趣，決定在課堂中藉問卷調查、諮商輔導工作坊、影片賞析討論、專題講座、分組討論等活動，進行「大學生同居情感教育」計畫。

研究調查針對來自全校各學院552名學生，採匿名方式填寫，其中89％為異性戀、其他LGBT族群近一成；有33％指周遭有同學朋友與戀人同居中，44％認為大學已經是適合同居的階段，若有新戀情，有點想、非常想同居的比例也高達四成；有同居經驗者中，高達六成至今仍同居。

黃丰姿指出，調查顯示多數選擇同居的原因，是想了解對方生活習慣、多些時間相處、互相照顧，多數選擇不同居的考量則是希望保有各自的空間，或者交往時間還太短。高達73％認為應讓雙方家長都知悉同居狀況，顯見現今大學生對於同居持正向態度，不再像20年前那麼隱晦、避而不談。

值得一提的是，多數大學生將同居視為可以鞏固伴侶間關係、普遍且常見的相處方式；但若進一步問及同居關係中親密接觸的性行為，高達7成認為會提高性行為機會，且對於「較安全性行為」的知識來源，最主要來自網路資料、其次是老師、同儕，再來才是父母，伴侶則敬陪末座。

問卷也顯示，有為數不少的同學選擇體外射精（23％）、事後沖洗（18％）等不具避孕效果的措施；擔心非預期懷孕比例達39％、擔心感染性傳染病占16％。顯示未婚懷孕仍是大學生同居最主要的困擾與擔憂，同時也顯示多數同學對性病較不留意，對正確避孕觀念仍有錯誤認知，即使現今網路發達資訊獲取管道便利，性教育仍需再做宣導與引導。

(中時 )