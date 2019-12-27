潘君侖（Masha）在《食尚玩家-歡樂有夠讚》表示前陣子也嘗試在社群平台直播做菜，沒學過料理的他態度謹慎，每次都會買兩份食材，下午先試做一遍，晚上直播才正式來。他自認個性慢熱，周遭朋友幾乎都是男生，透露理想型先決條件是必須孝順，喜歡看來外冷內熱的可愛型女生，還表示若有交往對象，會把另一半當公主來寵！

孝順的Masha，不管是練習生時期或出道後，每天都會跟家人視訊通電話，他解釋：「父母務農很累，孩子打電話回家他們就會很開心。」如今只要公司沒排工作，他也會盡量回部落幫忙父親的露營區事業。未來若談戀愛，Masha會注意女生每一小細節，「我會比較寵另一半，把她當公主來寵，她可以不用動就不動。」諸如提重物或拿包包，對他來說都是男生應該做的事，會盡量對女生貼心。他坦承私底下很慢熱，在男團裡面是老么又長得無害，自爆：「哥哥們就利用我去幫他們要(女生)電話！以前我都扮演這種角色。」

(中時 )