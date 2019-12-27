親民黨總統候選人宋楚瑜今日在第三場2020總統政見發表會上表態，當選後一定重新檢討軍公教年改制度，除了重新清查國產，把國產變成黨產、私產的錢討回來當財源之外，也將把這幾年民進黨執政貪汙的錢討回來當財源，。

宋楚瑜表示，最近他女兒搭計程車時司機表示這次投票一定要下架蔡英文，因為兩岸關係不好少了陸客他生活受很大影響，另外還有一位他的警界朋友寫文章，表示投給蔡英文不甘心，因為施政腐敗、大砍年金、民生凋敝。台灣原有很好的文官體系，他們是台灣安定的基礎，但過去3年因為人事酬庸和年金改革失當衝擊。蔡英文近年動輒幾千億的花錢，卻對於軍公教退休金刁難，改革是檢討不當作為，退休軍公教都是按照國家制度領錢，這樣的改革合理嗎？

宋楚瑜還質疑政府對離島照顧不足，他表示歷史上澎湖、金馬守得住，才能守住台灣，但看如今離島交通問題，遠航出事後，離島交通誰管？小三通基礎建設不能由地方政府自行料理，澎湖垃圾堆積如山，希望中央補助10億做焚化爐，中央政府可以花上千億的錢，不能花10億幫澎湖嗎？此外他當選將把身心障礙者退休年齡下降到55歲，並推動無障礙空間，對超高齡社會的長照制度也會多花心思。而大陸是農民最大出口處，民進黨搞反滲透法，等於斷掉他們的財路，中華民國主權在民，要讓每個人都受到公平待遇，就是把人民小事當成政府的大事。

(中時 )