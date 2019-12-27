以穀保家商單一球隊組成的新北藍今天(27日)在U18國手何恆佑、蔡佳諺開轟下，以5比1擊敗屏東縣，在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽預賽拿下3連勝，以分組第一晉級8強。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽邁入第二屆，新北市派出藍、白兩隊參賽，藍隊由穀保家商單一球隊組成，白隊則由鶯歌工商、秀峰高中共組聯隊，今天兩隊都在三重棒球場出賽，新北市教育局長張明文到場觀戰加油，賽前特別勉勵選手，「你們都是傑出的棒球好手，比賽盡力就好，正常表現就會有好成績。」

新北白上午以7比5擊敗台北市，新北藍下午也不惶多讓，對戰屏東縣開局靠著何恆佑兩分砲先聲奪人，屏東縣雖在2局上利用柯俊羽三壘安打在內追回1分，不過新北藍3局下輪到蔡佳諺扛出三分砲，這也是三重棒球場舉辦青棒賽以來首度出現全壘打。

有了雙轟加持，新北藍也採取投手車輪戰，先發投手林子崴2局失1分，馮皓3局、林昱珉2局、潘文輝2局都無失分，聯手只被敲出5安打，潘文輝最快球速達到150公里。

以穀保家商單一球隊組成的新北藍預賽拿下3連勝，以分組第一晉級8強。（富邦提供／鄧心瑜傳真）

新北藍分數全由全壘打進帳，總教練周宗志表示，蔡佳諺前陣子比較急，現在狀況調整OK，何恆佑則是自高一後再度開轟，「他們兩人的長打實力好，全壘打遲早會出現。」

何恆佑指出，自己是在地人，三級棒球都在三重發展，覺得在三重棒球場打出全壘打感覺特別不一樣，這也是他高中在正式場地首轟，「我設定打完U18後要打5支全壘打，結果現在才打1支。」

蔡佳諺則自U18後已經打了5轟，包括立德盃3支、黑豹旗1支以及今天1支，他說，高中前兩年力量較小，現在高三有變強，目標是求穩定，全壘打可遇不可求。

(中時 )