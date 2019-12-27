工廠無塵室驚傳火警 3機警員工迅速滅火 19:582019/12/27 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣竹南鎮鼎元光電27日下午近6時許驚傳火警，消防局指出，起火點位於3樓無塵室，燃燒1台化學旋轉機台，面積約20平方公尺，損失金額待估，幸好火災當時，現場人員緊急疏散，3名員工機警以3支二氧化碳滅火器打火，迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。 (中時 ) #員工 #人員 #火警 #無塵室 #損失金額 也許您會感興趣 推薦閱讀 KPMG尾牙 百萬犒賞員工 04:102019/12/23 產業特刊 北市公寓惡火 女子命喪火窟 06:282019/12/23 社會 鋰電池倉庫「閃燃」 消防員救火10人傷 9人已出院 14:092019/12/24 社會 佛心老闆的保單 可支應員工罹癌標靶藥物費用 20:092019/12/24 財經 團保支應癌症標靶治療 老闆照顧員工新選擇 04:102019/12/25 財經要聞 永豐金心楷模典禮 表揚海內外傑出員工 04:102019/12/25 投資理財 苗栗幼兒園驚傳火警 28名師生受困陽台 11:172019/12/26 社會 《電子零件》惠州廠火警，華通：財業務無大礙 17:052019/12/26 財經 勞團籲直接僱用派遣人員 台電：受限法規須公開甄試 21:102019/12/26 財經 中華電信工程人員總動員 秀5G嗨翻2020跨年 18:132019/12/27 科技 社會熱門新聞 只有累死的牛...男跟女床戰比久 第7回合男人死了 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 彰化花壇工地圍牆倒塌 2工人重壓命危 - 社會 少女救父！高二女寫父祖情得獎感動法務部 助父獲假釋 - 社會 荒唐老爸跟寶寶搶奶 夫妻邊哺乳邊嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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