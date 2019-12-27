無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）
無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）
無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）
無塵室機台起火，所幸員工機警以滅火器迅速撲滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮鼎元光電27日下午近6時許驚傳火警，消防局指出，起火點位於3樓無塵室，燃燒1台化學旋轉機台，面積約20平方公尺，損失金額待估，幸好火災當時，現場人員緊急疏散，3名員工機警以3支二氧化碳滅火器打火，迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。

(中時 )

#員工 #人員 #火警 #無塵室 #損失金額