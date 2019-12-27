社團法人台灣運動發展促進會今天喬遷之喜，晚上年終感恩餐會宴請運動選手、教練以及贊助企業。中華奧會主席、台灣運動發展促進會理事長林鴻道表示，將以嶄新格局與更高視野，持續為台灣打造更健全的體育環境，幫助台灣體育人才，前進國際舞台發光發熱。

受邀出席的前立法院長王金平說，感謝企業願意贊助選手，有你們的鼓勵和支持，選手才能無後顧之憂的在競技舞台上爭取最好的成績，有了良性循環台灣體育也就能強壯起來，朝向世界前十強邁進。

林鴻道說，運促會成立兩年，啟動許多關懷基層教練與贊助選手的計畫，很開心有點成果，但我們還要持續努力，台灣體育不只看見曙光，可以更亮眼發光。

舉重女神郭婞淳代表運動員致感謝詞，感謝中華奧會、運促會與體育署，還有各方企業扮演運動員重要推手，謝謝這一路來無私無悔地努力跟付出，讓選手有資源，無後顧之憂，朝目標去前進。「真的很謝謝你們的支持，無時無刻關心我們，你們不只為台灣體壇付出，也讓我們看見、學習去幫助別人，謝謝你們的付出。」而田徑教練張勝輝代表教練感謝贊助企業，他強調沒有這麼多企業伸出援手，不會有這麼多願意做夢的孩子。

17歲體操選手丁華恬，今年為台灣爭取到東京奧運女子體操門票，她由衷感激，運促會計畫協助，企業贊助選手，特別是治療防護這塊，「讓我很放心比賽，真的很謝謝他們，明年我會繼續加油。」

王冠閎同為運動菁英育才計畫栽培潛力選手，17歲的他在今年達到奧運A標，明年要踏上運動員最高殿堂。他認為企業贊助促使選手成長，「更讓我們有種不能辜負的力量，我們要更努力，去爭取成績，來回饋他們的付出。」

田徑選手「台灣最速男」楊俊瀚正努力爭取東京奧運入場券，他很開心見到大環境往好的方向改變，「期盼未來有更多年輕的好手崛起，更多人願意投入運動，讓台灣運動變得不一樣。」

(中時 )