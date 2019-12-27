南山人壽「境界成就」系統遭金管會重罰，金管會主委顧立雄先前要求南山人壽須在年底前必須提出系統最佳解決方案，顧立雄27日重申，現在還沒看到改善計畫報告，但相信已在進行改善，未來必須確認系統不會再出錯，才能重啟銷售投資型保單。

顧立雄12月27日參加「金融服務業教育公益基金」教育獎助學金第五屆頒獎典禮後接受媒體訪問時指出，南山人壽的系統改善分二部分，一是現在要立即改善的部份，一是未來核心系統部份，這二個進度不同。

顧立雄指出，應該要立即改善的部分，有一些還要在作人工的覆核，正在進行，現在南山內勤人員過年也正加班趕工，是蠻辛苦的。金管會當然是希望盡快確保系統沒有問題，「交報告是一回事，另外我們會請外部的稽核，也就是會計事務所來檢核。」

顧立雄指出，目前已禁止南山賣投資型保單，至少就沒有新的保單進來，所以現在著重的點在於投資型保單整個下單扣款不能出錯、且要確保一旦如果恢復銷售、投資型保單進來不會再發生問題，因為這種涉及投資，金額有的少有的多，或者是有些繳款複雜，系統必須調校到沒有問題，且必須有一個檢核機制。

到底何時能恢復？顧立雄指出，會等到會計事務所回覆已經改善為止。

至於南山人壽所提的新任董事長陳棠是否會過關？顧立雄指出，目前還沒有看到提案，「但我們有說過會看資歷。」

高齡85歲的老將陳棠，曾任職日盛金、南山產險、土銀等董事長及台灣人壽總座，資歷完整，在金融、保險甚至不動產界經驗豐富，符合金管會的要求。

(工商 )