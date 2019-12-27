金曲歌王曹格前年確診罹患躁鬱症，過去飽受精神壓力的他，為了不讓自己過度依賴藥物，近期已慢慢減量，也由於全家都愛動物，家中一共領養3隻狗、2隻貓、1隻兔子、2隻烏龜還有整個池塘的青蛙，宛如一座動物園，身體狀況不佳期間，曹格感謝有家人在旁支持，「每次回家都被動物包圍，尤其兔子跟烏龜也跑來，也感謝有牠們的陪伴」。

曹格愛動物，透露家中領養3隻狗、2隻貓、1隻兔子、2隻烏龜還有整個池塘的青蛙。（就是音樂提供）

曾在第一季《蒙面歌王》奪冠揭面，時隔4年曹格再以特別嘉賓身分受邀《蒙面唱將》盛典舞台，戴上獨角獸面具、化身為「動物管理員」演出。有趣的是，他在節目中一時情急把「若干」隻青蛙講成了1000隻青蛙，擔任評審的吳宗憲（憲哥）忍不住虧他「養這麼多是要拿來做干燒牛蛙嗎？」瞬間笑翻全場，而曹格趕緊解釋「家門前的小池塘有很多蝌蚪，加上繁殖快，所以整個池塘成了數也數不清的青蛙，夏天時一直呱呱叫變合唱團，真的很熱鬧」。

曹格在節目中演唱張國榮粵語經典曲〈今生今世〉，以高、低音轉換自如的絕妙唱功，驚豔全場在座評審，把張國榮視為畢生偶像的曹格更藉著這首歌向他致敬，他表示「張國榮每一首歌都影響我很深，他的名字已經是樂壇的一種態度及精神」。

曹格一家人愛動物，也收藏許多動物公仔。（就是音樂提供）

私下常被稱為「愛妻狂魔」的他，為了紀錄老婆吳速玲生活中各種情緒表情，他還特地添購各種攝影器材以及修圖軟體，藉此精進處理影像能力，而老婆近期開始經營YouTube頻道「Mami540吳速玲」，曹格索性當起攝影師，跟著老婆上山下海全憑她使喚，苦心修煉攝影及修片技能終派上用場，他也不忘自詡「會拍照的老公一定會幸福」。

(中時 )