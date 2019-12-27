江祖平上《女人我最大》分享「為什麼我們不結婚」，她自認防線很高，生活習慣是需要磨合，剛開始都會要試著改變自己，久了會發現改變自己是為了要迎合另一半，讓對方接受自己，但有爭吵時就會說出「我為了你改變，你還這樣」而覺得委屈。她說25歲前就是會委屈求全陪著對方不抱怨，但人財兩失後發現應該要好好保護自己，呈現自我理性的那面。除非遇到比自己強的男人，她才會臣服。

江祖平遇到比自己強的男人，她才會臣服。(TVBS提供)

王仁甫說人沒有十全十美，婚前曾有一位前輩問他「你愛另一半什麼？」，他當下講出很多季芹的優點，但前輩跟他說「你要喜歡她的缺點，才能走一輩子！」他說在婚姻中最可怕的事是「要對方改變」，主持人藍心湄問：「季妹妹有甚麼缺點?」王仁甫舉例，有時候老婆季芹打噴嚏時都不遮一下，口水都會往外噴，他覺得這樣對空氣不好。沒想到藍心湄笑回：「口水不是你在吃的嗎？」讓現場笑翻。他解釋說這些事情都是「他自己」不喜歡，所以後來他決定不琢磨這些缺點，決定多看老婆的優點，因為找不到沒有缺點的人。

王仁甫說結婚必須接受另一半的缺點。(TVBS提供)

(中時 )