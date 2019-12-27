慶富案高銀放貸關鍵人 王進安大動作拍片聲明喊冤 (影/王進安提供)

高雄銀行2014、2015年對慶富及其關係企業放貸流程瑕疵，遭內部稽核、金管會裁罰、更被高雄巿議會「慶富案調查專案小組」點名違法。當年重要關係人、身兼營業部經理、副總、又是授信審議委員會召集人的王進安特地錄影聲明，強調當時的徵信都正常，放貸都照規範處理，他是以專業辦理此案。

王進安以「前高雄銀行總經理」身份出面澄清，強調外界對於慶富案刻意誤導。他表示，高銀沒有參與獵雷艦聯貸案，聯貸案的損失，高銀沒有參與其中一塊錢。

此外，高銀授信給慶富的獵雷艦履約保證金如期收回，還賺了2000多萬的手續費。王進安強調「他以他的專業辦理此案件」，當年一個往來正常的老客戶，做的是政府國防部的採購案，而且當時徵信都正常。

王進安最後再度強調，高銀是上市櫃、民營的銀行，授信放貸都依照一定的規範處理。他決定站出來，不只為了自己的清白，也是為高銀的清白。「這個社會不能沒有人要講實話，因此我站出來，希望大家可聽到事實。」

「慶富案」高雄銀行一共貸給慶富公司41.76億元，高雄巿議會「慶富案調查專案小組」12日公布放貸瑕疵新事證，發現2014年11月、慶富向高銀申貸前，負債比率高達977％、淨值比率僅9.28％，會計師連三年持「保留意見」，高銀無視慶富的財務危機還火速放款17.46億元。當時高銀派出的訪查人王進安無視專業財務查核警訊，還在該表上註記「慶富規模雖不及台船，但憑藉嚴謹的計畫及優良國外合作廠商（義大利艦體製造商、美國作戰系統整合商）終能脫穎而出取得獵雷艦建造資格」。

此外，2015年3月、高銀在對慶富關係企業「慶洋投資」授信8.3億元的過程中出現兩次偷跑事件。當年3月5日高銀「授信處」先批准該申貸案，但負責審核的「營業部」卻在6日才補上經理的簽核文件。此外，10日高銀與慶洋投資簽約放款，但12日高銀內部才召開核貸常董會、做出會議結論。王進安更被爆料在3月5日直接拿著慶洋投資的申貸文件，要當時的營業部經理簽核，讓該申貸案順利通關。

調查小組將上述事證及相關調查結果一併備齊，23日已函送市府、高雄地檢署、及金融監督管理委員會，作為深入追查的依據。

(中時 )