經濟部今發布「製造業附加價值率」統計，2018年為29.1％，呈連2年下滑趨勢。反之對手國南韓持續微幅上升，來到28％，已逼近台灣，隨時有可能超車。

「附加價值率」為GDP(國內生產毛額)占生產總額的比重，代表每生產一單位產品所創造新增價值能力，約高表示產業創新與技術能力越好。像是美日德因重視研發又具品牌優勢，因此製造業附加價值率都超過30％。

我國製造業因積極投入研發，附加價值率在2016年曾衝到30.1％，創歷年次高，但之後降到29.8％，2018年又微跌至29.1％。而南韓過往都在我們之上，卻在2015年被我們超前，此後只能看我們車尾燈。

但是近兩年我們製造業附加加值率下跌，南韓保持一路微升，去年最新來到28％，距台灣只有1.1個百分點，隨時有再超車可能。

對於附加價值率往下掉，經濟部解釋，這個統計容易受原物料價格波動影響，去年降是因國際原油價格走升，加以美中貿易戰全球需求減弱，所以跌了0.7個百分點，這可以從石油及煤製品業、化學材料業降幅較大看的出來。

製造業附加價值率一般以電子零組件業最高，其投入研發最多，2011至2018年投入平均成長7.5％，高於整體製造業5％，連帶影響附加價值率由2011年28.5％上升至2018年的43.5％。最少的是基本金屬業，只有17.5％。

(中時 )