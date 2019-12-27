蔡英文第三場電視政見發表會 第一輪申論全文

主持人、監察人、其他兩位候選人、電視機前面的觀眾朋友、在線上看直播的朋友以及全體的國人同胞大家晚安。

今天是中華民國第十五任總統選舉的最後一場政見發表會，我要特別感謝我的兩位競爭對手，尤其是宋主席，他的政見我都很仔細聆聽，他的表現也立下了一個典範。

我跟宋主席交手好幾次，我們對不同議題常有不同看法，但是在競選過程當中，我們都彼此互相尊重、理性討論，過程之後我們也都可以合作，那麼我剛才講到，我們確實有些地方看法不同，我有博士學位，你也有博士學位，這都是真的，我的制度是英國的制度，你的制度是美國的制度，我們證明學位的方法或許有不一樣，但是學位都是真的，我的論文在全世界主要的圖書館裡面，所藏的英國法律論文的索引裡面都有提到。

在這個講台上，我曾經和其他三位國民黨的候選人同台過，從馬英九前總統、朱立倫前市長，一直到這次的韓市長，我發現國民黨每一次選舉的主軸都差不多，不同的人來，講來講去都同樣講三件事情：

第一件事情是，蔡英文當選了，中華民國就會滅亡。

第二件事情就是，沒有中國，台灣的經濟就沒有未來。

第三件事情是，沒有核電，台灣就會缺電。

過去三年多我們已經向全體國人同胞證明，這三件事沒有一件事是真的，今天我聽到韓市長又多了一件，講民進黨內部的派系，我必須承認韓市長確實很特別，聽他講話感覺他的口才特別好，每一次我都很想記下他的政見的內容。

但是我今天又聽到，他用一種虛幻的、武俠小說式的方式來描述民進黨，他說外行人看熱鬧，我看這就是外行人看熱鬧了。我確實很想聽他的政見，也想記下他的政見，不過他除了罵我之外，從他的口中既聽不到政見，也提不出具體可行的解決方法。

政見會當然要講政見。台灣也確實面臨很多挑戰。所以在今天的第一輪，我要跟大家報告，區域均衡發展的大戰略。

講到區域均衡發展，我就不得不提，國民黨有兩個慣性，第一個是重北輕南，第二個則是跳票。今天，高雄和台南的進步與發展，都是在民進黨第一次執政的時候開始的。在這裡，我倒是要請問韓市長，馬前總統執政八年，國民黨為南部人做了什麼？

舉個例子。馬前總統說，想幫直轄市處理積欠勞健保費的事情，結果高雄拿到的補助款，只有台北市的六分之一。這不是重北輕南，這是什麼？馬前總統也承諾過，縣市合併後，對高雄的統籌分配款不會減少，結果這張支票跳票了。不只如此，他答應過的高雄海空經貿城、直航南進南出，也全部跳票。

不過談到國民黨跳票的慣性，韓市長你也算是破紀錄。你在競選時，承諾過迪士尼、愛情摩天輪、還有挖石油，結果當選不到三個月，什麼承諾都還沒兌現，你就宣布要選總統。

對於實際的政策，你或許不在行。你有一個外號叫韓總機，意思就是說，每當你被問到實際的政策問題時，你就會把它轉給你的政策團隊來回答。你的政策團隊的分機號碼應該是633。因為你的國政顧問團，就是當年馬總統的633執政團隊，而且是跳表團隊，是同一批人。

總統不是「總機」，總統要扛責任、要領導，不是把問題轉給其他部會就好了。

要不是國民黨重北輕南，跳票、延宕那麼多、高雄也不需要舉債建設。你老是把高雄舉債三千億當做弊案，你要知道，這是累積性債務，而且也沒有你說的那麼多。

實際上，陳菊市長為了建設高雄，十二年舉債大約一千億，高雄的發展，大家也都看得到。你當市長，連數字都弄不清楚，難怪借給別人600萬的事情，到現在你都還講不清楚。

不過，沒有關係，你不在行，那我來做。國民黨不做，民進黨來做。上一次總統大選，我花了很多時間，構思應該如何加速區域均衡發展，而且一上任，我就開始做。

比如在台南的沙崙智慧綠能科學城，就是競選時規劃，當選後馬上做，現在終於開花結果。

我上任後，首先盤點過去被延宕的建設，加速來進行。經過兩年多的努力，高雄鐵路地下化通車了，衛武營也完成了。

除此之外，我們也持續在推動高雄的重大建設。比如說，捷運黃線，是我任內核定；捷運紅線延伸，也是我任內核定；台86線向東延伸案，也是我任內核定；大林蒲遷村計畫，也是我任內核定。還有，最重要的，橋頭科學園區，是我任內核定的。

韓市長，你放空高雄，但是我沒有放棄高雄。

不只是高雄，我們對區域均衡發展，也有整套計畫。

在台中，成功追分段的鐵路雙軌化剛剛完成，這是我們答應過的「山手線」第一步。未來，我們還要把彰化、南投整合進去生活圈。

在東部，南迴鐵路的電氣化，明年就要通車。南迴公路改造、蘇花改也陸續開通。大家殷殷企盼的花東鐵路雙軌化，現在終於可以加速推動了。

韓市長三番兩次，攻擊前瞻建設很花大錢。我先前已經說過，我們國家的理財，我很有一套。明年，我們將要達成22年來第一次的提出來的平衡預算。即使納入前瞻建設，國家債務占GDP的比率，依然持續在下降，這就是財政紀律。

不過，不管國民黨怎麼樣唱反調，再給蔡英文四年，區域均衡發展的腳步，就不會停下來。這個月，我選擇在高雄宣布「大南方、大發展」政見。我的目標很清楚，要把高雄發展好，和台南串成「台南高雄大都會」，成為南部發展的核心。

未來，我們要擴編台南科學園區，建設高雄橋頭科學園區，再加上路竹科學園區、以及沙崙智慧綠能科學城，我們將打造世界級的「南台灣科技廊帶」。

國艦國造，以及離岸風電的訂單，也會讓高雄，形成新世代的海事工程聚落、國防產業聚落，將進一步帶動區域的發展。

在雲嘉嘉生活圈，我們會全力發展「新農業」和「智慧製造」。加上觀光發展的持續升級，整個南台灣，會變得非常不一樣。

在此，我們還有很多的計畫，包括中部的產業發展計畫，包括北部、東部、離島的產業發展計畫，這些都在進行當中，尤其中部的產業發展，將會是未來高科技以及航太產業的聚集中心。在北部，我們已經看到物聯網產業、亞洲矽谷產業，也都開始在進行。這就是整個台灣在透過我們建設計畫，整體的規劃、整體的推動在持續進行當中。

台灣區域發展不均衡的問題，不是一天兩天造成，很難一步到位。不過，過去國民黨的錯誤政策，我們有決心來改變。

在這裡，我要拜託全體國人，請大家再給我四年的時間。跟我一起從南到北、從西到東，徹底改變台灣，謝謝大家。

(中時 )