鴻海集團創辦人郭台銘27日南下台中輔選，為第五選區民眾黨立委候選人謝文卿加油打氣，台北市長柯文哲媽媽現場力挺，並準備菜頭、粽子，預祝謝文卿當選；郭台銘表示，柯文哲代表綠色光譜的中間選民，他代表藍色光譜的中間選民，所以他不會支持支持蔡英文，柯媽有她自己的選擇。

郭台銘指出，雖然選舉投票是不能公開、屬於秘密的行為，但是他不會投給蔡英文，因為不支持她；他想讓第3勢力在這次立委選舉極大化，不讓1黨獨大、獨裁，甚至在立法院成為多數暴力。

郭台銘表示，以往都認為肺癌是因抽菸所引起，但其實不然，空汙也是原因之一，燃煤發電確實不對，尤其在經濟、能源、環保方面都是不好的，錯誤的能源政策要改進，他支持認同台中市長盧秀燕，撤除中火2機組的決定。

郭台銘說，柯媽媽有情有義，2人約在台中見面，之前他曾和柯文哲市長約在新竹城隍廟拜拜，後來決定不選總統，對柯媽媽的加油一直過意不去，力挺立委候選人謝文卿，有經濟、商業背景的好人才，讓他進到立法院為民眾黨取得1席次；柯媽媽說，謝文卿腳踏實地，在郭董支持下更上一層樓。

(中時 )