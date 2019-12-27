郭書瑤（瑤瑤）睽違9年推出全新單曲〈合拍〉，日前她接受MyMusic專訪，和主持人陳大天開房聊新曲創作過程外，先前分手前SpeXial成員以綸的她，更直問「何時能交到男朋友」，透露已準備想談戀愛的心情。

在新歌〈合拍〉中，郭書瑤從收歌、選歌、填詞到舞蹈編排全程親力親為，更說「人生第一次從頭到尾紮實的參與一個音樂作品，一首歌詞寫了一個多月」，雖填詞過程相當艱苦，但在舞蹈方面瑤瑤顯得信心滿滿，「我一直有再精進舞蹈，希望這次不能太簡單或太複雜，要讓大家簡單好記」。

郭書瑤日前上MyMusic接受主持人陳大天（中）訪問，製作單位邀請大鶴（右一）、阿達（右二）和鄭楠鐘（左一）擔任神秘嘉賓。（MyMusic提供）

製作單位邀請3位與瑤瑤有關係的神秘嘉賓，透過提示猜身份、並爭取瑤瑤青睞成為合拍「男朋友」。第一位是「才華橫溢遊走綜藝節目也是演員」的大鶴；第二位則是新歌〈合拍〉MV導演、也是好友的阿達；第三位提示是「高帥」，瑤瑤完全不思考直回「我沒有高跟帥的朋友，不是蔡凡熙就是范少勳」，結果竟是新生代台菲混血男演員鄭楠鐘，兩人完全不認識，讓瑤瑤大喊「他是誰啊！」

不過瑤瑤在遊戲最後選擇鄭楠鐘，兩人更羞澀一起跳〈合拍〉，而三位「男朋友」也準備跨年禮物送瑤瑤，鄭楠鐘送了Google多功能小音箱，瑤瑤立刻對著谷歌大神直問「我何時能交到男朋友？」沒想到谷歌神回「我需要相關權限才能繼續」，瞬間讓全場笑瘋。

(中時 )