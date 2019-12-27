54歲郎祖筠登上《聚焦2.0》，分享養生秘方，長達11年不吃冰、不喝咖啡，不僅美貌凍齡，還養出凍齡體質。中醫師王雅秀現場把脈，直誇她「身體很好」。她公開「郎姑養生法」，起床空腹喝橄欖油或黑種子油，接著再喝一大杯溫開水，最後再進行運動，持之以恆養出現在的健康身體。她不藏私，在節目上更提供觀眾自己的「骨盆放鬆操」，架式十足。

郎祖筠在《聚焦2.0》示範骨盆放鬆操。(年代提供)

父親去世9年，她回憶照顧失智父親的過程，曾有次父親半夜醒來，恰巧家門未上鎖，一溜煙地深夜跑出住家，所幸熱心鄰居通報大樓警衛才幸運在第一時間找回父親，她說：「親人走失時心理的罪惡感跟懊惱，是沒有辦法活下去的，會一直擔憂，覺得自己做錯事，那個感覺我很清楚。」並秀出紀念父親的麒麟刺青，對父親的大小事都侃侃而談，雖已事過9年仍可感受到她對父親滿滿的愛與思念。

郎祖筠在《聚焦2.0》秀出與父親的合照。(年代提供)

郎祖筠在《聚焦2.0》秀出紀念父親的刺青。(年代提供)

她大學車禍導致膝蓋骨被推歪，骨科醫師敖曼冠觸診發現她右腿肌肉有萎縮現象，她表示為了減少腿部負擔最近已減少重訓，醫師則說盡量憑藉一些適當的復健動作來使用患部，例如腰部靠緊椅背，雙腳懸空，前後搖晃小腿，並強調此動作不能用大腿出力，而是利用膝蓋慣性前後甩。

《聚焦2.0》主持人高文音(右起)、骨科醫師敖曼冠、郎祖筠、中醫師王雅秀。(年代提供)

(中時 )