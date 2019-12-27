2020總統大選政見發表會第二輪，蔡英文轉守為攻，抨擊國民黨一連串針對女性的歧視性發言，並要求韓國瑜為歧視性發言公開道歉。

蔡英文說，這次選舉選到現在對台灣的性別平等是很大的挑戰，國民黨主席吳敦義說她「衰尾查某」，總統候選人韓國瑜用「雞」形容東南亞移民，副總統候選人張善政公開歧視沒生過小孩的女人，「國民黨一方面講家庭價值，一方面用粗俗思維，實在不知道怎麼教小孩。」

蔡英文又說，台灣的各個角落以很多優秀女性，每一個人都有卓越表現，她們要的只有「尊重」兩個字，「吳主席已經認錯，張善政也改口，可是你還沒道歉，你願意在這場合公開道歉嗎？」

蔡英文進一步提到社會安全網，重申自己全力貫徹反毒的工作。她指出，韓國瑜的妻舅李明哲散播謠言毒品進入校園不罰，這是假消息，事實是修法後對於攜帶毒品的罰則比國民黨時代還鹽。

蔡英文又質疑國民黨高雄市議長許崑源認為毒防局沒存在必要，韓市長的立場呢？國民黨提名有販毒前科的人選立委，你們的標準在哪？

(中時 )