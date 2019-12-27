副總統陳建仁（右）與蔡易餘競選團隊握手、致意。（張毓翎攝）

副總統陳建仁（前排左三）表示，蔡易餘是優秀的立委，因此他一定要來相挺。（張毓翎攝）

副總統陳建仁致詞完，隨即陪同蔡易餘在朴子市區進行車隊掃街。（張毓翎攝）

選戰倒數14天，繼「花媽」總統府祕書長陳菊、人稱「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦及民進黨主席卓榮泰到嘉義為尋求連任的立委蔡易餘站台後，今晚副總統陳建仁也南下為蔡易餘輔選，他表示，明天代表蔡英文總統出訪帛琉，這次是今年最後一次助選，蔡易餘是優秀的立委，因此他一定要來相挺。

陳建仁今天晚上7點到達朴子教會，他表示，蔡易餘是嘉義的驕傲，在立法院也表現良好，不管是在審查預算等，對國家和地方都有極大貢獻，如馬稠後產業園區二期的推動，以及爭取故宮南院將成立國寶館等。

陳建仁稱讚蔡易餘及嘉義縣第二選區立委候選人陳明文對嘉義縣而言，都是功不可沒的立委，明年選舉不只選立委，還要選總統、政黨，為了台灣民主人權，大家一定要努力幫忙催票，全力支持民進黨。

蔡易餘表示，副總統在蔡英文總統最艱困的時刻用心輔佐，像是在處理年金改革時，他們花將近一年的時間，召開約20次年改會議，感謝副總統協助確認最終版本，副總統說他要變成「天上的光、地上的眼」，他的信仰力量，讓大家一起往前走。

陳建仁致詞完，隨即陪同蔡易餘在朴子市區進行車隊掃街，沿途受到嘉義鄉親熱情歡迎，展現出高人氣。

(中時 )