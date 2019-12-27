2020總統大選電視政見發表會 - 第三場

國民黨總統候選人韓國瑜今晚政見會第二輪發言指出，台灣經濟現況差，人民苦不堪言，若當選將成立庶民經濟團，同時還要修改一例一休惡法，勞工放無薪假可以領到6成薪水，生活可以有保障；勞工政策方面，將會開放青年朋友自提退休金，政府、勞工、企業各出3％，這樣一年可以提撥10800元，幫助勞工朋友保障權益。

面對蔡英文總統在政見會第一輪提到韓總機，韓國瑜利用第二輪發言時回嗆，當總統也不當讀稿機，執政者要了解人民期待，韓國瑜分析蔡英文支持者有三種人，第一種是討厭國民黨，認為國民黨執政太腐敗；第二種是支持台獨，希望蔡英文帶領台灣走向獨立之路；第三種是希望帶領人民過著安居樂業的日子。

韓國瑜說，蔡總統最對不起的就是第三種人，在蔡政府執政下，人民沒有過更好的日子，反而是百業蕭條，生活苦不堪言，呼籲蔡總統思考解決這樣的問題，不要辜負投票給你的人想過安居樂業的好日子。

韓國瑜也端出政見牛肉，重視科技產業發展同時，也會成立庶民經濟服務團，第二點要修改一例一休惡法，現在經濟不景氣，今年將近4萬家工廠倒閉，因此當選會保障無新假勞工可以領到六成新；第三支箭則是讓青年朋友自提推修金3％，政府跟資放也各出3％，幫助勞工朋友。

韓國於說，蔡政府執政讓國營企業養了一對肥貓，並未用人唯才，他當選總統一定會用人唯才，尊重專業分工；農漁民朋友也不用怕苦，他會領頭帶領找訂單，安全比例是外銷3成、內銷7成，滿足人民需求又可以賺到錢。

(中時 )