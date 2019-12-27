福建黃岐客運碼頭特設馬祖專用供水站。（取自新浪微博＠福州廣播電視台）

福建黃岐透過船運方式，提供馬祖民生用水，首批6艘船已駛抵馬祖。（取自新浪微博＠福州廣播電視台）

福建向馬祖近期供水工程今天（12月27日）上午11點正式啟用，兩岸來賓齊聚福建省連江縣黃岐鎮對台客運碼頭參加啟動儀式，共同見證這一歷史時刻。

啟用儀式結束後，客運碼頭的水閘開啟，清水注入已等候多時的6艘台輪，不到15分鐘即注滿備水艙，船隻立刻駛向馬祖。

據了解，由36座島嶼組成的馬祖，民生用水主要依靠蓄水工程、海水淡化及由台灣本島運送淡水，啟運地是基隆港，與馬祖距離528.5公里，但馬祖與黃岐島最接近處僅8公里，距離遠比台灣近，民生用水的運輸成本，至少可減少八成以上。

中新網報導，福建向馬祖近期供水工程屬於黃岐半島供水工程組成部分，原水取自安凱鄉郭婆水庫和敖江流域塘阪水庫，經黃岐半島水廠淨化、消毒後輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至對台碼頭，供水能力每小時500噸。

福建省連江縣黃岐半島自來水廠副廠長林忠心表示，近期供水工程主要的定位是船運應急供水，包含三大部分，其一，鋪設1.93公里的管道，連接黃岐水廠至客運碼頭，運送乾淨清水；其次，在客運碼頭建立供水站；其三，針對黃岐配水廠進行完整改造提升，未來如果馬祖需要民生用水，黃岐島可隨時供水。

(旺報 )