黃偉哲今晚親自到活動現場，一一與全台提前到場卡位的粉絲互動，人手發送一個暖暖包，提醒大家注意保暖與安全。(台南市政府／曹婷婷台南傳真)

「2020台南好Young」跨年大型演唱會雖然28日晚上才登場，不過，擔任壓軸演出的ASTRO粉絲們連日來已經在廣場卡位，今晚更有不少人聚集台南，為應援練習，有暖男封號的市長黃偉哲晚間特別前往發送暖暖包，給現場紮營排隊的粉絲。

「2020台南好Young」耶誕跨年大型演唱會，21日首登場，市府西側廣場湧入逾8萬粉絲擠爆會場，台南市政府預期28日活動可望將再掀高潮，由於周末適逢冷氣團南下，黃偉哲今晚親自到活動現場，一一與全台提前到場卡位的粉絲互動，人手發送一個暖暖包，提醒大家注意保暖與安全。

黃偉哲表示，21日演唱會無論網路直播時的在線觀看人數或YouTube影片點閱流量都有亮眼好成績，可說是叫好又叫座，成功將台南行銷國際。28日活動內容會更精彩，請大家拭目以待，親臨現場感受搖滾的熱力。

台南發展偶像經濟，也有道義的責任要照顧好這群來自全台的年輕的粉絲們，天氣預報冷氣團南下，夜間的體感溫度直逼15度，提醒追星的粉絲們千萬要注意保暖，可備輕便雨衣，以備不時之需。

新聞處表示，27日夜間ASTRO應援團為即將登台的偶像，特地彩排歡迎流程，黃偉哲市長也到場表達關心，致贈暖暖包提醒年輕粉絲們追星勿忘健康，並要大家到他的FACEBOOK留言建議明年活動的邀請對象，對遠道從台東而來的粉絲，也謝謝他們喜歡台南舉辦的活動，歡迎大家明年也要來玩。

28日跨年演唱會活動卡司包含炎亞綸、高爾宣OSN、鄭茵聲、閻奕格、流氓阿德、文慧如、Karencici等人，還有南韓超級天團ASTRO，超強卡司勢必將活動帶入最高潮。ASTRO則由MJ、JinJin、車銀優、文彬(本次不出席)、Rocky、產賀等成員組成，音樂在全球受到廣大歌迷支持，黃偉哲期待藉其影響力，擴展韓國旅遊市場，吸引全世界ASTRO粉絲都能認識台南。

(中時 )