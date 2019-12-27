親民黨總統候選人宋楚瑜今日在第三場2020總統政見發表會上表態，當選後將撥三亂反三正，包括改變各種對立、酬庸、改革暴衝的亂，並改善兩岸、文官體系與經濟。

宋楚瑜表示選舉時大家都會開支票，但人民要的是兌現，說到要做到， 他若當選只做一任，任內全力撥亂反正，撥三亂反三正，第一亂對立，朝野對立、兩岸對立、師生對立，現在連司法院和監察院都對立；第二派系之亂，民進黨用人酬庸；第三改革暴衝的亂，包括年改、反滲透法等。

宋楚瑜接著表示三正包括，第一，穩定兩岸恢復交流，大陸必須正視中華民國政府存在事實，兩岸對等對話和平發展；第二重建文官制度中立穩定，恢復他們的尊嚴；第三力拚經濟照顧民生，為此要降低業者生產成本提高產業世界競爭力，產業賺錢後政府提出員工紅利分配方案，才能讓勞工擺脫低薪，此外鬆綁不合理法令，一例一休改為異業異法，本勞外勞脫鉤。此外他也要推動原住民不在籍投票，省下原住民回鄉投票的旅費。

(中時 )